Середня пенсія працюючих пенсіонерів складає 7069,37 грн.

Станом на 1 жовтня 2025 року в Україні налічується 10,2 млн пенсіонерів, а середній розмір пенсії складає 6436,79 грн. При цьому понад третина (35,3%) таких громадян отримують менше 4 тисяч гривень на місяць.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Зазначається, що кількість працюючих пенсіонерів складає 2,8 млн осіб, і в них середня пенсія дещо вища – 7069,37 грн.

Майже третина усіх пенсіонерів (31,6%) отримують виплати в розмірі від 3 до 4 тисяч гривень. Минулого року такі пенсії отримувала майже вдвічі менша кількість громадян (17,4%). При цьому за рік значно зменшилася кількість пенсіонерів із пенсією, меншою за 3 тисячі гривень – з 25,8% до 3,7%, що пояснює збільшення попередньої категорії.

Трохи менше третини українських пенсіонерів (29,1%) отримують від 5 до 10 тисяч гривень щомісяця, їхня кількість за рік зросла несуттєво (з 25,6% у 2024 році). Виплати від 4 до 5 тисяч гривень отримують 20,6% пенсіонерів (минулого року таких було 18,6%).

Найбільші пенсії – понад 10 тисяч гривень – в Україні нараховуються 15,1% громадян. У 2024 році таких було дещо менше – 12,7%.

За словами керуючого адвоката в "Адвокатському бюро Івана Хомича" Івана Хомича, перерахунок пенсії за стажем в Україні роблять тому, що особа набула додатковий стаж, а також у неї могла зрости офіційна зарплата. Проводиться такий перерахунок раз на два роки 1 квітня.

Перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам кожні два роки однозначно збільшує виплати, але вони залежать більше від рівня зарплати, ніж від стажу.

