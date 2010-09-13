Семінар "Розвиток Особистості: практика дії образами видатних особистостей"

В середу, 15 вересня 2010 р., о 18.40 в рамках партнерської Програми УНІАН-Фабрика комунікацій відбудеться семінар Валентина БАДРАКА - автора популярної серії книг "Стратегії геніїв", директора неурядового аналітичного "Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння" (ЦДАКР) і Агентства оборонних новин Defense Express - на тему: "Розвиток Особистості: практика дії образами видатних особистостей".

Семінар побудований на основі синтезу стратегій видатних людей.

Ви станете першими, хто на семінарі дізнається про НОВИЙ ПРОЕКТ інформагентсва УНІАН.

В.БАДРАК проаналізував більш як 400 біографій відомих на планеті людей, яких прийнято називати геніями. Серед них: Микола і Олена Реріх, Альберт Швейцер і Олена Бреслау, Артур Конан Дойл і Джин Леккі, Сенека Молодший і Пауліна Помпея, Ярослав Мудрий та Ірина, Агрипина Молодша, Білл Гейтс, Клеопатра, Олександр Македонський, Жанна д’Арк, Гай Юлій Цезар, Мадонна, Зігмунд Фрейд і багато ін.

Успішні практики моделювання стратегій досягнення успіху. Універсальна матриця переможця. Ідея – ключовий принцип особового зростання сучасної людини. Воля як двигун в просуванні ідеї. Методики стимуляції волі. Технології дії на масову свідомість. Методики створення вогнищ дії на масову свідомість.

Докладніше http://www.fabrikacom.com.ua/news/anonsy_treningov/1-0-1

ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ЗМІ ВХІД БЕЗКОШТОВНИЙ. Семінар відбудеться в інформагентстві УНІАН (вул. Хрещатик, 4). Акредитація за тел. (097) 599-60-92, (066) 050-32-52. E-mail: market@meta.ua

Контактна особа: Тетяна Елфімова