До ЦВК надійшли подання від партійних клонів

У Центральній виборчій комісії заявляють про наявність двох подань щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій у Київській та Львівській областях від однієї політичної партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА.

«Зараз така інформація приходить про те, що є своєрідні клони місцевих організацій однієї партії на певному рівні, наприклад, обласному, районному і т.д. До ЦВК подання надійшли, ми будемо їх розбирати. І рішення буде, зрозуміло, прийматися, в разі наявності спору, в разі, якщо іншим способом такого рішення не можна буде прийняти, - виключно шляхом голосування членів ЦВК», - сказав А.МАГЕРА.

Він також зазначив, що в разі наявності судових рішень з цього приводу ЦВК буде брати їх до уваги тільки після їх офіційного вступу в дію, оскільки, як пояснив А.МАГЕРА, у ЦВК дуже обмаль часу для формування ТВК.

В той же час А.МАГЕРА не назвав назву політичної партії, щодо якої склалась така ситуація. «Я не хочу нікому робити рекламу чи антирекламу», - зазначив А.МАГЕРА.

Як повідомляв УНІАН, партія "Батьківщина" звинувачує владу у створення "лжепартійних організацій" та формуванні "фальшивих списків".

6 вересня лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляла, що її політичну силу фактично позбавлено можливості брати участь у місцевих виборах вже у чотирьох областях.

"Я можу сьогодні констатувати, що в чотирьох областях наша політична сила, по суті, викинута з політичного процесу. Ми не будемо брати участь, якщо не буде виправлена ситуація в Харківській, Київській, Львівській і Луганській областях", - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО пояснила, що в цих областях відбулася зміна керівників обласних організацій партії, і частину їхніх членів виключено з партії за дії, що не сумісні з ідеологією "Батьківщини". При цьому, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, органи юстиції не віддають новим головам облорганізацій документи, що підтверджують їхню повноважність у зв`язку з відповідними судовими рішеннями.

"Чинна влада через Міністерство юстиції заблокувала реєстрацію нових голів, видає посвідчення про реєстрацію старим керівникам організацій, а МВС видає їм печатки", - сказала вона.