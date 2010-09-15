Тігіпко похвалився, що майже весь борг з ПДВ віддали паперами

На сьогодні уряд погасив борг з повернення податку на додану вартість (ПДВ) облігаціями на більш ніж 13 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО сьогодні в коментарі журналістам.

«На сьогодні вже зараховано нашим підприємствам більш як 13 млрд. НДС-облігацій… Залишається 3,3 млрд. грн., які потрібно повернути. Я думаю, що їх буде повернено до кінця місяця, бо залишилися дрібні компанії (кому потрібно повернути ПДВ – УНІАН). Їх багато, але просто складний механізм з повернення», - сказав С.ТІГІПКО.

При цьому відзначив, що на сьогодні дисконт ПДВ-облігацій становить 18-19%.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України випустило облігацій внутрішньої державної позики на 16,441 млрд. грн. для погашення заборгованості з відшкодування ПДВ, яка нагромадилася за 2009 рік.

За інформацією першого заступника голови Адміністрації Президента Ірини АКІМОВОЇ, на сьогодні пред`явлена до відшкодування сума ПДВ оцінюється в близько 23 млрд. грн., при цьому вона не уточнила обсягу простроченої заборгованості.

Як повідомляло "Дзеркало тижня" з посиланням на інформоване джерело, Кабінет Міністрів України має намір звернутися до Міжнародного валютного фонду з приводу збільшення квоти з випуску ПДВ-облігацій ще на 10-12 млрд. грн.

ПДВ-облігації випускаються для погашення нагромадженої за 2009 рік і простроченої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ. Платники податку надали 2 569 заяв на оформлення відшкодування ПДВ шляхом видачі облігацій на загальну суму 17,792 млрд. грн., що становить 91% загальної суми податку, який підпадає під оформлення відшкодування.

Термін обігу паперів – 5 років під 5,5% річних. Планується, що щорічно гаситиметься по 20% номіналу ПДВ-облігацій.