Кандидати від Яценюка мають "відкидати потрапляння до списків за гроші"

У Полтаві підписано Угоду про політичну відповідальність між партією «Фронт змін» та кандидатами в депутати, які висуваються «Фронтом змін» у місцеві ради Полтавської області. Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Фронту змін”.

Від імені партії угоду підписав її лідер Арсеній ЯЦЕНЮК, а від імені кандидатів у депутати - голова Полтавської обласної організації партії Валерій ГОЛОВКО.

В угоді, зокрема, передбачено, що кандидати в депутати від «Фронту змін» зобов’язані “категорично відкидати саму можливість потрапляння до виборчих списків за гроші та регулярно звітувати перед виборцями про хід виконання передвиборчої програми”.

Крім того, відповідно до угоди, кандидати в депутати беруть на себе зобов’язання увійти до складу фракції «Фронту змін» у відповідній місцевій раді після реєстрації депутатами. В ній зазначено, що депутати нестимуть особисту відповідальність за належне виконання умов цієї угоди та добровільно складуть повноваження депутата місцевої ради у разі порушення її умов.

В угоді зазначається, що «Фронт змін» прагне утвердження в Україні системи місцевого самоуправління, яка б забезпечила реальну самостійність громадян у вирішенні питань територіальних громад. Партія також виступає за професійність в місцевому самоврядуванні, нову якість політики, яка б гарантувала прозорість, персональну відповідальність та унеможливила політичну корупцію.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що «ця угода буде опублікована в усіх місцевих ЗМІ. «Фронт Змін» готовий відповідати за виконання цієї угоди в майбутньому».

Він зазначив, що мета «Фронту змін» - якісні зміни в країні. «Наша мета – щоб люди не бачили своє майбутнє в сірих тонах і вірили, що здатні його змінити, що людина з простої сім’ї може створити свою історію успіху»- сказав А.ЯЦЕНЮК. Він закликав кандидатів у депутати не обіцяти багато, а тільки те, що вони реально зможуть виконати. «Не треба розпорошуватися на все, треба чітко сформулювати свої пріоритети, обрати кілька проектів і реалізувати їх протягом року. Щоб через рік ви змогли представити людям конкретний результат», - підкреслив він.

Лідер «Фронту змін» ще раз наголосив на тому, що партія йде на вибори фактично за відкритими списками – всі кандидати, представлені у списках, повинні балотуватися на мажоритарних округах. «Люди повинні знати вас в обличчя. Те, що ви представляєте «Фронт змін». Ви повинні показати свої здібності в реальній політичній боротьбі, показати, що ви – лідери нового покоління і носії якісно нових ідей. Кожен депутат від нашої партії нестиме відповідальність перед кожним своїм виборцем», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що «для нас важливий не просто результат на виборах. Для нас важливо, щоб зайшовши у владу, ми довели, що ми найкращі. І зробили це не словами, а реальними змінами в окремому селі, міста, районі області».

Угоди про політичну відповідальність будуть підписані з кандидатами в депутати місцевих рад, які балотуватимуться від «Фронту Змін», в усіх областях України. 14 вересня така угода була підписана в Полтаві, 15 вересня буде підписана у Черкасах.