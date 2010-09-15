Верховну Раду попереджають, що існує ризик загратися

Сценарій продовження каденції нинішнього складу Верховної Ради України до 2015 року є малоймовірним. Таку думку в опитуванні, проведеному Центром політичного консалтингу, висловили експерти Денис ДЕНИСЕНКО, Ігор ЖДАНОВ, Андрій ЗОЛОТАРЬОВ та Юрій ЯКИМЕНКО.

Так, за словами Ю.ЯКИМЕНКА, оскільки навіть в разі прийняття Конституційним Судом відповідного рішення про скасування політреформи, повернення до редакції Конституції 1996-го року не буде, відтак немає ніяких підстав для подовження терміну повноважень парламенту.

«Скоріше навпаки, у цьому випадку може постати проблема проведення позачергових парламентських виборів. В той же час, сучасна композиція, яка сформувалася в парламенті, задовольняє владу, тому політичних інтересів, які були б спрямовані на позачергові вибори у неї також особливо немає», - розповів експерт.

Ідею продовження строків каденції Верховної Ради до 2015 року І.ЖДАНОВ та А.ЗОЛОТАРЬОВ вважають політичним хабаром, типовим виявом політичної корупції заради продовження строку президентських повноважень.

«Конституційні зміни, які зараз обговорюються в українському політикумі, спрямовані на те, щоб більша частина владних повноважень у державі відійшла Президентові. В разі, якщо буде реалізовуватись сценарій ухвалення конституційних змін у парламенті, звичайно ж, постає питання - навіщо депутатам голосувати за ці зміни, обрізати самим собі повноваження та віддавати їх іншому політичному суб’єкту. За таких умов, чому б їм не отримати у вигляді бонусу за лояльність додаткове трирічне перебування у ВР», - зазначив І.ЖДАНОВ.

В свою чергу А.ЗОЛОТАРЬОВ застеріг народних обранців: «На тлі спроб встановити президентське самодержавство це виглядає як явний перебір. Депутати повинні розуміти, що існує ризик загратися в великі політичні ігри. До того ж, немає ніяких гарантій, що, продовживши строк своїх повноважень і зміцнивши свою владу, Президент не влаштує розгін парламенту заради встановлення ще більш зручного формату співвідношення сил всередині ВР».

Говорячи про можливість продовження каденції парламенту до 2015 року, на думку Д.ДЕНИСЕНКА, не можна не враховувати, як саме сприймуть це рішення міжнародні організації, які мають великий вплив на уряди своїх країн або фінансуються цими урядами.

«Приміром, Володимир ПУТІН у Росії, перед тим, як встановити жорстку вертикаль влади, в першу чергу розрахувався із західними кредиторами, зокрема з Паризьким клубом. Маючи таку кількість боргів, нашому Уряду навряд чи вдасться уникнути погодження своїх дій з урядами країн, які є донорами МВФ. А вони, у свою чергу, скоріше за все будуть не в захваті від такої ідеї, - наголосив експерт. – До того ж, навіть за умови успішної спроби збільшити строк повноважень Верховної Ради, згідно чинного законодавства цей парламент може пропрацювати лише до 2012 року».

І.ЖДАНОВ переконаний, якщо оцінювати вірогідність проходження конституційних змін через парламент, вона досить висока, адже багато «тушок», які приєдналися до коаліції чудово розуміють - їхня політична кар’єра практично закінчилась і їм буде вкрай складно ще раз обратися до парламенту та пояснити свою позицію виборцям.

Також не виключено, що обговорення сценарію продовження каденції Верховної Ради - лише інформаційне «вкидання» з метою відволікти увагу суспільства від нагальних проблем, зокрема, від підвищення цін на газ для населення, рахунки за який прийдуть громадянам України вже у жовтні, вважає Д.ДЕНИСЕНКО. За його словами, можливо, саме у такий спосіб влада вирішила вигадати новий громовідвід для масового невдоволення.

«Оскільки Президент і Кабмін – «священні корови» української політики, і їх чіпати не можна, на роль «цапа-відбувайла» призначено парламент, який несе колективну відповідальність у очах споживача. Меседж може бути таким: «Подивіться, вони у всьому винуваті, більше того, вони ще й продовжують свої повноваження!». Таким чином, шляхом перемикання інформаційних акцентів, влада, можливо, намагається уникнути негативу, пов`язаного з погіршенням економічних умов у країні», - підкреслив експерт.

Підсумовуючи усе вищесказане, А.ЗОЛОТАРЬОВ наголосив: «Ідеї продовження повноважень парламенту до 2015 року у пакеті із семирічним президентським строком нічого спільного ні з Конституцією, ні з правом не має. Це чистої води правовий позитивізм – «що хочу, те й роблю».