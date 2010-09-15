Тимошенко бере участь у саміті Європейської народної партії

Лідер ВО "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні перебуває з робочим візитом в Брюсселі (Бельгія), де вона візьме участь у саміті Європейської народної партії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ю.ТИМОШЕНКО.

Передбачається, що під час візиту Ю.ТИМОШЕНКО поспілкується у неформальному форматі з лідерами ЄНП (як відомо, до складу ЄНП входять 73 партії-учасниці з 39 країн світу, в тому числі президенти Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ, Ради Європи - Герман Ван РОМПЕЙ, Європарламенту - Єжи БУЗЕК, лідери країн та урядів 15 країн ЄС, зокрема, Ангела МЕРКЕЛЬ (Німеччина), Ніколя САРКОЗІ (Франція), Сильвіо БЕРЛУСКОНІ (Італія), Дональд ТУСК (Польща)).

Після цього лідери ЄНП планують зробити "сімейне фото на згадку", а також поспілкуватися під час спільної вечері.

Сьогодні ж Ю.ТИМОШЕНКО проведе зустріч з головою Європарламенту Є.БУЗЕКОМ.

Після саміту Ю.ТИМОШЕНКО та президент ЄНП Вільфред МАРТЕНС дадуть спільну прес-конференцію.

Прес-служба нагадує, що 13 вересня на засіданні Політичної Асамблеї ЄНП було схвалено резолюцію, в якій партія засудила дії влади В.ЯНУКОВИЧА, що призвели до скорочення демократичних свобод, репресій опозиції, введення цензури у засобах масової інформації.

Також у резолюції ЄНП висловлено занепокоєння діяльністю СБУ, яка в боротьбі з опозицією перетворюється у каральний орган на кшталт НКВД та здійснює тиск на вільну пресу.

"Європейська народна партія... висловлює тривогу з приводу згортання свободи слова", - зазначається в документі. На переконання Політичної асамблеї ЄНП, свідченням цього є анулювання ліцензій на трансляцію двох телеканалів (5-й канал та TВi); збільшення кількості випадків застосування фізичного насильства проти журналістів та неадекватної реакції представників правоохоронних органів; зникнення харківського журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА, що займався розслідуваннями; заяви журналістів провідних телеканалів про внутрішню цензуру з боку редакції та керівництва, а також неприпустимий конфлікт інтересів поточного голови Служби безпеки України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, який одночасно є власником найбільшого медіа-холдингу в Україні та членом Вищої ради юстиції, яка відповідає за призначення та звільнення суддів.

Асамблея ЄНП також закликала Віктора ЯНУКОВИЧА "гарантувати права засобів масової інформації та журналістів, утриматись від цензури у будь-якій формі, забезпечити швидке та вичерпне розслідування всіх випадків насильства проти журналістів і зникнення журналіста В.КЛИМЕНТЬЄВА, усунути конфлікт інтересів у сфері засобів масової інформації щодо поточного голови СБУ, затвердити після проведення консультацій з громадянським суспільством та міжнародними організаціями Закон про громадське телебачення та доступ до інформації".

ЄНП у своїй резолюції засудила протиправне втручання владних інституцій у внутрішньопартійне життя опозиційної партії "Батьківщина", що може завадити її участі у місцевих виборах у низці регіонів.

У резолюції перераховані випадки "відмови місцевих представництв Міністерства юстиції, зокрема в Київській, Львівській, Луганській та низці інших областей, визнавати рішення місцевих осередків партії "Батьківщина", незважаючи на те, що до сфери їхніх повноважень входить лише брати до уваги такі внутрішні партійні рішення; потурання державними посадовцями створенню паралельних партійних структур у регіонах, а також судові заборони на зміну місцевого партійного керівництва; репресивні дії та залякування податковими й іншими державними контролюючими органами місцевих партійних осередків та партійних активістів".