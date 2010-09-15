Експерти про Черновецького, Попова, Кличка та кавову гущу

Скасуванням столичних райрад Партія регіонів заморозила проблему свого рейтингу в Києві, проте не вирішила її.

Таку думку в опитуванні проекту «PolitTech» висловили політичні експерти.

На запитання, “чи добуде після ліквідації районних рад в Києві свій термін повноважень Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, тобто до 2012 року, чи все-таки варто очікувати дострокових виборів” директор компанії стратегічного консалтингу «Berta Communications», засновник проекту «PolitTech» Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ відповів, що скасування столичних райрад та реорганізація райдержадміністрацій не означатиме, що Партія регіонів автоматично вирішила для себе проблему Києва. “Якісь небезпечні для себе тенденції, як-то подальше падіння свого рейтингу у столиці, що стало би зрозумілим за підсумками виборів до райрад – вона заморозила, проте не зупинила. Це тимчасове вирішення проблем «регіоналів» у столиці, проте ситуація для ПР і особисто ЯНУКОВИЧА тут погіршуватиметься”. – переконаний експерт.

Він вважає, що використання Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в якості ширми для переформатування столичних райадміністрацій та КМДА не може тривати довічно. За словами експерта, рано чи пізно ПР постане перед необхідністю проведення перевиборів мера Києва. “Я бачу, що «регіонали» готують 2 виходи із ситуації – тримати на посаді в.о. голови КМДА Олександра ПОПОВА у розрахунку на поступове зростання його рейтингу, або зробити ставку на вже розкрученого кандидата, такого як Віталій КЛИЧКО – малодосвічений і легко керований ззовні політик”, - зазначив Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ і припустив, що перевибори мера столиці можуть відбутися або весною 2011 року, або найпізніше через рік.

На думку директора Інституту проблем управління ім. Горшеніна Володимира ФЕСЕНКА, “по суті ніяких прямих підстав для дострокових виборів немає”. За його словами, можливість дострокових виборів міського голови може виникнути у декількох випадках. “По-перше, якщо він (Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ – УНІАН) захоче піти з посади мера Києва і напише заяву. Друга ситуація - суттєва зміна закону «Про столицю – місто-герой Київ» або ухвалення нової редакції Конституції України, де буде прописано розподіл повноважень між міським головою та керівником міської державної адміністрації”, - вважає політолог.

При цьому він не виключив, що “тема відмови від прямих виборів міського голови може залишитися на порядку денному і періодично підніматися”. Також, за словами В.ФЕСЕНКА, може постати питання про підготовку ухвалення нового закону або його нової редакції. “І, відповідно до інтересів Партії регіонів (чи будуть вони готові йти на вибори, чи ні; наскільки ПОПОВ реальна кандидатура, що може перемогти), й вирішуватиметься питання щодо проведення таких виборів. Також буде вирішено коли їх проводити: в 2012 році або раніше”, - прогнозує експерт.

У свою чергу директор ГО «Інститут соціальних технологій «Соціополіс» Володимир ПОЛЯКОВ називає дуже низькою ймовірність того, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ добуде на посаді мера всю свою каденцію. “По-перше, мер не може постійно знаходитися на лікарняному, чи у відпустці. А це означає, що прикриватись ЧЕРНОВЕЦЬКИМ нинішній фактичний керівник Києва – Олександр ПОПОВ довго не зможе. По-друге, у випадку підготовки подальших змін до закону про столицю і розведення посад голови КМДА та міського голови ПР може спокійно підтримати на дострокових виборах того ж Віталія КЛИЧКА. Хоча останньому, згідно з даними соцдослідження КМІСу, «дихають у спину» Сергій ТІГІПКО та Віктор ПИЛИПИШИН, - зазначив експерт.

“Використовуючи адмінресурс, В.КЛИЧКУ буде легше створити перепони для інших здобувачів булави мера столиці, та й Партія регіонів вбережеться від несподіванок на виборах мера. І, по-третє, у законопроекті змін до Конституції, що передбачає уніфікацію строків повноважень та виборів міських голів та місцевих рад, записано про необхідність проведення дострокових виборів Київського міського голови та Київської міської ради. На цьому наполягає парламентська опозиція, а без їх голосів коаліція немає можливості ухвалити відповідні зміни до Конституції”, - сказав В.ПОЛЯКОВ. Він наголосив, що “всі ці фактори призводять до того, що Київ навесні 2011 року, можливо у травні, буде переобирати міську владу”.

Натомість директор української філії Інституту країн СНД Володимир КОРНІЛОВ нагадав, що рішення про дострокові вибори буде приймати ВР, а для нинішньої парламентської коаліції проводити дострокові вибори в Києві зовсім недоречно. На його думку, нинішню владу теперішня ситуація цілком влаштовує. “Але, при цьому, враховуючи особливості характеру ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, не виключено, що він може зробити не зовсім обдумані вчинки. Тому, хоча у даній ситуації ніяких передумов для дострокових виборів мера й немає, але, беручи до уваги непередбачуваність ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, протягом найближчих 20-ти хвилин все може зміниться…”, - висловив припущення В.КОРНІЛОВ.

Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА зазначив, що розмови про ймовірність виборів у Києві – “це гадання на кавовій гущі: «буде, чи не буде». “Виходячи з того, як розвивається ситуація, захотіли й відмінили вибори до Київради, а можна через півроку й ще щось зробити. Так що абсолютно нічого не виключено”, - зазначив він. І припустив, що “все залежатиме від позиції, яку займе громада Києва і ті політичні сили, які їй імпонують, бо, як на мене, зараз суттєво урізається в правах саме громада Києва”. “Тому, що, як мінімум, треба було проводити вибори до Київради та вибори міського голови, коли вже пішли на відміну виборів до райрад”, - упевнений В.БАЛА.