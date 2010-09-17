Балога підтвердив, що Азаров пропонував йому крісло Шуфрича

Лідер партії “Єдиний Центр” Віктор БАЛОГА не заперечує, що прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ пропонував йому увійти до складу уряду та очолити Міністерство з питань надзвичайних ситуацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.БАЛОГА заявив сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську, відповідаючи на питання журналістів.

За словами В.БАЛОГИ, від подякував М.АЗАРОВУ і відмовився від пропонованої посади.

“У мене в планах не було входити в уряд. Мені потрібно переосмислити те, що я робив з минулою владою, що було хороше, що було погане”, - зазначив В.БАЛОГА.

Він підкреслив, що кожен має право приймати ті рішення, які він хоче.

За словами В.БАЛОГИ, на порядку денному у нього як лідера партії питання №1 – якісне проведення виборів до місцевих органів влади.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня Верховна Рада звільнила Нестора ШУФРИЧА з посади міністра з питань надзвичайних ситуацій.

Напередодні Президент Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом призначив Н.ШУФРИЧА заступником секретаря Ради національної безпеки й оборони.

Сам Н.ШУФРИЧ пояснив своє звільнення з посади міністра необхідністю надати цю посаду новим майбутнім представникам коаліції.