ПР: вчорашня влада пошепки поливала брудом оновлений документ

Партія регіонів критикує представників опозиції за ігнорування засідання Кабінету міністрів щодо обговорення проекту Податкового кодексу.

Про це йдеться у заяві Партії регіонів, текст якої розміщений на її сайті.

У Партії регіонів нагадали, що сьогодні під головуванням прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА відбулося розширене засідання Кабінету міністрів, присвячене розгляду проекту Податкового кодексу. До обговорення були запрошені представники бізнесу, економісти, науковці - широке коло осіб, які мали фахові пропозиції до документу. Серед запрошених чільне місце виділялося представникам парламентської опозиції, які критикують як попередній проект Податкового кодексу, так і новий. “Саме від них хотілося публічно почути суттєві зауваження та пропозиції”, йдеться у заяві.

У Партії регіонів зауважили, що, за словами М.АЗАРОВА, влада відкрита для критики, адже навіть цей детально обговорений проект не вважає ідеальним, і завдання податкової реформи настільки масштабне, фундаментальне і визначальне для України, що будь-які покращення, конструктивні пропозиції обов’язково будуть прийняті.

”Однак якщо підприємці та промисловці скористалися пропозицією уряду висловити свої думки стосовно нового варіанту Податкового кодексу, то «опозиціонери» не вважали за потрібне публічно оголосити про свої позиції та висловити на урядовому засіданні свої доповнення. Вчорашня влада пошепки, у кулуарах поливала брудом цей фундаментально оновлений документ, навіть не дізнавшись про його сутність”, - говориться у заяві.

Напередодні обговорення голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, міністр фінансів опозиційного уряду Андрій СЕНЧЕНКО, лідер «Фронту Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК зробили заяви про те не бачать можливості брати участь в обговоренні документа, якого "досі ніхто не бачив" і який не був їм переданий хоча б за кілька днів.