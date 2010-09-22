Литвин: ніхто так не знає, що потрібно людям, як учорашня влада

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликає депутатів не політизувати питання підвищення пенсійного віку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час обговорення у парламенті питання про мораторій на підвищення пенсійного віку.

Голова ВР вкотре зауважив, що у парламенті немає жодного проекту закону щодо підвищення пенсійного віку. За його словами, нинішнє обговорення питання довело, що "потрібне не стільки рішення, скільки сам процес". "А в цьому процесі ми спільними зусиллями руйнуємо країну. Обговоренням цього питання ми не отримали підтримки людей, але непокоєння привнесли", - сказав він.

За словами В.ЛИТВИНА, "ніхто так не знає, що потрібно людям, як політики, які вчора були владою, а сьогодні її втратили".

Спікер зауважив, що нині потрібно боротися більше за підвищення заробітної плати.

В.ЛИТВИН висловив думку, що можна було б провести парламентські слухання з цього питання.