Вінський: КС не має повноважень скасувати політреформу

Лідер партії «Народна влада» Йосип Вінський вважає, що Конституційний суд не має права вирішувати конституційність Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року.

Про це Йосип Вінський заявив у четвер, 23 вересня, коментуючи початок розгляду Конституційним Судом України даного закону за конституційним поданням 252 народних депутататів України щодо відповідності Конституції України .

«Не в компетенції Конституційного Суду давати оцінку Конституції. Він має компетенцію оцінювати Закони України, акти Президента, постанови Кабміну і так далі», - пояснив Йосип Вінський.

За словами політика, Конституційний Суд може лише зробити оцінку процедури ухвалення змін до Конституції, але навіть у випадку визнання порушень процедури це жодним чином не означатиме автоматичного скасування політреформи.

«Конституційний Суд не може міняти Конституцію. Питання внесення змін до Основного Закону перебуває в компетенції виключно Верховної Ради України», - наголосив лідер «Народної влади».

В той же час, Йосип Вінський підкреслив, що оскільки ми живемо за нинішньої редакцією Конституції вже шість років, зі змінами до неї треба бути дуже обережними.

«Депутати Верховної Ради мають дане законом право звернутися до Конституційного Суду. Але нехай Конституційний Суд розглядає їхні подання в межах своєї компетенції», - зазначив Й.Вінський.