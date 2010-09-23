Відкритий лист членів ЦВК до Президента Януковича

17:47, 23 вересня 2010
Політика
43963 0

Найсерйозніші загрози для чесних виборів

 

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter