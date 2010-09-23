На виконання обіцянок щодо заміни ЖЕКів Черновецькому забракне грошей?

На створення в столиці до 2014 року семи тисяч ОСББ (об’єднань співвласників багатоквартирних будинків) у Київської міської державної адміністрації просто не вистачить коштів. Такий висновок робить тижневик «Коментарі:», проаналізувавши Програму реформування і розвитку ЖКГ Києва до 2014 року.

Як пише видання, на капітальний ремонт для створюваних ОСББ влада готова виділяти по 30 тис. грн., а це, за оцінками експертів, в чотири рази менше необхідного мінімуму. У цілому ж для капітального ремонту 7 тис. київських будинків необхідно близько 3,5 млрд. грн. - рівно стільки, скільки Київрада погодилася розписати на реформування всього житлового господарства міста протягом чотирьох років. Як уточнює тижневик, житловий фонд Києва на сьогодні налічує близько 11 тис. багатоквартирних будинків.

У той же час, в Асоціації міст України вважають, що уявлення українців про те, що влада повинна профінансувати капремонт будинку, а вже потім створювати в ньому ОСББ, багато в чому є міфом, оскільки базується на розпливчатому формулюванні «попередній власник приймає участь у ремонті», резюмують «Коментарі:»

Як повідомляв УНІАН, за даними МінЖКГ, станом на 1 серпня 2010 року в Україні сформовано 11 тис. 144 ОСББ, більше 900 з яких - поточного року. Програмою реформування і розвитку ЖКГ в 2010 році поставлено завдання збільшити кількість ОСББ до 11 тис. 215 одиниць.

Міністерство житлового господарства України має намір ініціювати ряд змін до законодавчих актів, направлених на збільшення кількості об`єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).