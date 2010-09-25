Луценко: кримінальні авторитети повертаються і озброюються

Екс-міністр внутрішніх справ, лідер партії “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що в Україні існує загроза встановлення режиму клептократії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Народної самооборони”, про це він заявив в інтерв’ю журналу “Країна”.

За повідомленням, минулого тижня Донецький міський суд закрив кримінальну справу проти Ґіві НЕМСАДЗЕ, звинувачуваного у створенні бандитського угрупування, на рахунку якого вбивства щонайменше 57 людей. Суд погодився з прокуратурою, яка нібито довела, що організатором злочинів є не Ґ.НЕМСАДЗЕ, а його покійний брат Гурам.

«НЕМСАДЗЕ – лідер однієї з найкривавіших банд України, – прокоментував цю подію Ю.ЛУЦЕНКО. – Донецький суд давно відомий своїми одіозними рішеннями. 2005 року міліція викопала понад 50 трупів. Мала відеопокази причетних до вбивств десятків громадян. Вони свідчили саме на живого брата».

Лідер «Народної самооборони» нагадав, що прокуратура оголошувала Ґ.НЕМСАДЗЕ у розшук на підставі зібраних міліцією матеріалів, і це рішення було обгрунтованим: «Тоді ми затримали в Україні півтора десятка бойовиків. На території Росії – 14. Їх судили. Тільки зараз, із приходом до влади Партії регіонів, Ґіві НЕМСАДЗЕ приїхав з явкою з повинною про те, що він – нещасна жертва свого брата, на якого він боявся донести. Він каже, що є жертвою «помаранчевого» режиму та особисто ЛУЦЕНКА».

Ю.ЛУЦЕНКО вважає, що все, що зараз відбувається, є серйозним викликом Україні. «У країні реально може встановитись режим клептократії. Багато кримінальних авторитетів, які були нами загнані за кордон, зараз повернулись й озброюються. Міністерство внутрішніх справ офіційно зареєструвало зброю, зокрема, нарізну, керівників угруповань. Зараз відкрито відновлюються порядки, коли влада й організована злочинність достатньо часто співпрацювали», – заявив екс-міністр.