Заява: в Одесі розгорнуто кампанію з дискредитації влади

Лідери більшості одеських організацій політпартій національно-демократичного, ліберального і екологічного спрямувань закликали однопартійців і однодумців висловити «рішучу підтримку на майбутніх виборах кандидатові в мери Одеси Едуарду ГУРВІЦУ».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдться в Меморандумі «Одесі - мир, стабільність, процвітання!», прийнятому за результатом «круглого столу», що відбувся в суботу в Одесі за участю представників міських організацій партії «Реформи і порядок», УСДП, НРУ, «За Україну», «Зелена планета», УРП, «Народна самооборона», «Українська платформа», Ліберальної партії України, УНП, Соціально-християнської партії та інших.

Лідери партійних структур, а також багатьох громадських організацій, зокрема «Просвіти», Національної спілки письменників України, Всеукраїнського об’єднання ветеранів, Асоціації козацьких товариств «Січ», природозахисної «Мама-86-Одесса», Ліги захисту жінок, Союзу поляків, «Греки Одеси», вкрай стурбовані тим, що «напередодні місцевих виборів деякі відомі особи, переслідуючі свої вузькорисливі цілі, розгорнули масштабну кампанію з дискредитації міської влади, намагачись розпалити політичне протистояння і втягнути в нього одеситів».

«Подібні деструктивні дії завдають відчутної шкоди розвитку Одеси, підсилюють розкол в суспільстві, відволікають людей від вирішення насущних матеріально-побутових проблем, -акцентуют автори Меморандуму. - В цих умовах ми висловлюємо одностайну думку, що нашому місту потрібен такий мер, як Едуард ГУРВІЦ - досвідчений керівник-фахівець, людина великого життєвого досвіду, інтегратор громадської думки, енергійний управлінець».

За останні роки Одеса стає по-справжньому європейським містом, переконані підписанти документу. «Прихід до влади в місті нинішніх опозиціонерів неминуче прзведе до тривалої втрати керованості, перебоїв в роботі інфраструктури, зведення рахунків з невгодними, переділу власності, соціальних і трудових конфліктів. Що б не говорили опоненти Е.ГУРВІЦА, краще всім нам, одеситам, від цього точно не буде, а місто в цілому тільки постраждає», - вважають автори Меморандуму.

«Відповідальність за те, що відбувається в країні, області, місті несуть не тільки ті, хто вибраний у владу, але й ті, хто вибирає цю владу. Про це повинен пам`ятати кожен свідомий громадянин, визначаючи свої електоральні переваги, не піддаючись негативним емоціям. Їм потрібні великі потрясіння і влада заради влади - нам же потрібна мирна, вільна і процвітаюча Одеса!» - підсумовують підписанти документу.

Як повідомляв УНІАН, Е.ГУРВІЦ оприлюднив своє рішення балотуватися на посаду міського голови від партії «Фронт Змін». У свою чергу, лідер партії Арсеній ЯЦЕНЮК підтвердив, що його політична сила підтримуватиме кандидата Е.ГУРВІЦА на виборах в Одесі. «Це наш перший крок до об`єднання демократичних сил для створення реальної альтернативи Партії регіонів у вигляді якісно іншої політичної сили», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.