Посольство Польщі запровадило реєстрацію візових анкет через Інтернет

Консульський відділ Посольства Польщі в Україні презентував нову систему реєстрації заявок на отримання польської візи. Як пояснили УНІАН у польському консулаті в Києві, реєстрацію візових анкет тепер можна здійснювати через Інтернет (www.e-konsulat.gov.pl).

За словами керівника візового відділу посольства Гжегожа СТИКОВСЬКОГО, для заявника в Інтернеті відкривається анкета, яку потрібно заповнити протягом не більш як 30 хвилин (після закінчення цього часу анкета закривається). Через Інтернет можна також обрати день і час для подачі документів у консулат.

У посольстві також відзначили значне зростання відвідань українцями Польщі. Торік українські громадяни отримали на 38 відсотків віз більше від попереднього року.

Г.СТИКОВСЬКИЙ відзначив, що нова система спрямована як на виконання вимог нового Візового кодексу країн Шенгенської зони, так і на поліпшення обслуговування заявників.