Американський правник вважає відміну політреформи-2004 правомірною

Член Федерального суду США Богдан ФУТЕЙ вважає, що рішення Конституційного Суду України про скасування політичної реформи 2004 року є правомірним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі каналу «Інтер».

Він наголосив, що не є противником парламентської форми правління. В той же час підкреслив: «Вважаю, що якщо робляться зміни конституційні, то вони повинні бути зроблені згідно з Конституцією» .

На думку Б.ФУТЕЯ, під час внесення змін до Конституції України в 2004 році було допущено ряд серйозних порушень Основного Закону країни. Найбільшим порушення, зазначив він, була відсутність референдуму. Зокрема, за його словами, якщо вносяться зміни до Конституції, «які змінюють політичну систему, а політична реформа змінила політичну систему» в Україні, то вони повинні бути винесені на всенародний референдум. «А тут референдум не відбувся», - сказав член Федерального суду США.

Б.ФУТЕЙ також підкреслив, що в 2004 році зміни до Конституції України були прийняті в пакеті з іншими питаннями, що є серйозним порушенням процедури, яка передбачена Конституцією. Він також додав, що парламент України вніс ряд змін, які не мали висновку Конституційного Суду України. За його словами, було ще ряд серйозних порушень під час проведення конституційної реформи 2004 року.

***Б.ФУТЕЙ народився в 1939 році на Тернопільщині. Він є суддею Федерального суду США, правник, політичний і громадський діяч. Доктор права, професор. Нагороджений орденом Ярослава Мудрого у 1987 році. Викладач конституційного права в ряді університетів світу та України.