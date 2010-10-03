Нардепи придумали зібрати «разовий» Центрвиборчком

Терміново та цілком замінити склад Центральної виборчої комісії й усіх тервиборчкомів. Таку ідею троє нардепів: бютівець Сергій Подгорний та нунсівці Борис Тарасюк й Юрій Кармазин оформили у законопроект про особливості застосування Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» на виборах 31 жовтня 2010 року, зареєстрований у ВР.

Зокрема нардепи пропонують зобов’язати Президента подати на затвердження ВР подання про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії, а також про призначення нових членів ЦВК. Причому враховувати у цьому поданні лише пропозиції представлених нині в парламенті партій “з дотриманням рівного представництва кожної такої політичної партії”.

Новостворений ЦВК, на думку авторів законопроекту, має наново переформувати усі тервиборчкоми. Троє нардепів вважають, що такі заходи дадуть змогу забезпечити “прозорість і відкритість під час формування і роботи територіальних виборчих комісій, дотримання демократичних принципів”.

Цікаво, що у прикінцевих положеннях законопроекту автори пропонують вказати таке: “цей закон набирає чинності з дня його опублікування і втрачає чинність 31 грудня 2010 року”. Разом з тим, у документі немає жодної згадки про те, яким має стати склад ЦВК (що, як відомо, працює постійно) у день закінчення дії закону. З логіки документу нібито випливає, що чинний на даний момент склад Центрвиборчкому має знову стати до роботи, але незрозуміло, що тоді робити з трьома місяцями вимушених прогулів.

Ще одна цікава новація: нардепи хочуть поставити не здатних самостійно дістатися до дільниці виборців у таке положення, коли заява з проханнями принести скриньку додому одночасно є “зобов`язанням виборця забезпечити умови для дотримання вимог щодо порядку голосування, передбачених цим Законом”.

Водночас серед вимог щодо порядку голосування законопроект передбачає такі:

· Голосування виборців за місцем їх перебування організовують не менш як чотири члени дільничної виборчої комісії. Такі члени виборчої комісії повинні бути представниками різних місцевих організацій партій з урахуванням наступного: два від опозиційних партій та два від партій що утворили чи підтримують провладну коаліцію.

· Голосування виборців за місцем перебування організовується з таким розрахунком, щоб члени дільничної виборчої комісії, які організовують таке голосування, повернулись у приміщення для голосування не пізніш як за годину до закінчення голосування.