Ляшка виженуть з фракції БЮТ через гомосексуальний скандал?

У понеділок на засіданні фракції БЮТ повинні розглянути питання про виключення з її складу нардепа Олега Ляшка. Про це газеті "Сегодня" повідомило джерело у фракції. За його словами, приводом для виключення може стати гомосексуальний скандал, що розгорівся в середу. Нагадаємо, в інтернеті з`явилося відео 17-річної давності, де Ляшко розповідає слідчому прокуратури про свій гомосексуальний зв`язок з високопоставленим чиновником, якого він називає «Боря».

За словами джерела в БЮТ, позавчора люди Богдана Губського переконали Ляшка в тому, що ролик з`явився в інтернеті стараннями лідерів БЮТ Олександра Турчинова і Андрія Кожем`якіна, у зв`язку з чим той призначив на 12.00 четверга брифінг, де пообіцяв розповісти «всю правду». Проте брифінг був скасований буквально за п`ять хвилин до початку. Як говорить джерело, Ляшка переконали: мовляв, відео — справа рук регіоналів.

Пізніше з`явився коментар Ляшка: він називає відеозапис фальшивкою, яка стала можлива «завдяки технічному прогресу». Проте незабаром з`явився коментар слідчого, а нині — заступника глави податкової, Олега Матвєєва (саме він на відео вів допит): «Це відео було в матеріалах слідства, тоді стосовно Ляшка Олега Валерійовича прокуратурою Києва розслідувалася кримінальна справа про шахрайство в особливо крупних розмірах. Він одержав 5 років, відбув менше половини і звільнений умовно-достроково».

Ляшко — не єдиний нардеп, якого можуть виключити з фракції. У фракції БЮТ виявилося відразу чотири «зрадники», які регулярно голосують разом з коаліцією. Причому йдеться про топ-бізнесменів: власника Автозазу Таріеле Васадзе, власника телеканалів М1 і М2 Миколу Баграєва, співвласника «Брокбізнесбанку» Олександра Буряка і компаньйона Богдана Губського Сергія Осику.