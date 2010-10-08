Ляшка виженуть з фракції БЮТ через гомосексуальний скандал?
На виключення є ще 4 кандидати
|Олег Ляшко
За словами джерела в БЮТ, позавчора люди Богдана Губського переконали Ляшка в тому, що ролик з`явився в інтернеті стараннями лідерів БЮТ Олександра Турчинова і Андрія Кожем`якіна, у зв`язку з чим той призначив на 12.00 четверга брифінг, де пообіцяв розповісти «всю правду». Проте брифінг був скасований буквально за п`ять хвилин до початку. Як говорить джерело, Ляшка переконали: мовляв, відео — справа рук регіоналів.
Пізніше з`явився коментар Ляшка: він називає відеозапис фальшивкою, яка стала можлива «завдяки технічному прогресу». Проте незабаром з`явився коментар слідчого, а нині — заступника глави податкової, Олега Матвєєва (саме він на відео вів допит): «Це відео було в матеріалах слідства, тоді стосовно Ляшка Олега Валерійовича прокуратурою Києва розслідувалася кримінальна справа про шахрайство в особливо крупних розмірах. Він одержав 5 років, відбув менше половини і звільнений умовно-достроково».
Ляшко — не єдиний нардеп, якого можуть виключити з фракції. У фракції БЮТ виявилося відразу чотири «зрадники», які регулярно голосують разом з коаліцією. Причому йдеться про топ-бізнесменів: власника Автозазу Таріеле Васадзе, власника телеканалів М1 і М2 Миколу Баграєва, співвласника «Брокбізнесбанку» Олександра Буряка і компаньйона Богдана Губського Сергія Осику.