ГПУ скасувала свою відмову у порушенні справи проти Кучми й Литвина?

Генеральна прокуратура України поновила слідчі дії у справі за обвинуваченням колишнього генерала міліції Олексія ПУКАЧА у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, у зв’язку з чим як потерпіла сторона, так і сторона обвинувачення в подальшому не можуть ознайомлюватися з матеріалами кримінальної справи.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби Генпрокуратури Юрій БОЙЧЕНКО.

За його словами, слідчі дії у справі продовжено відповідно до ст. 22 Кримінально-процесуального кодексу України.

Водночас, як повідомило УНІАН поінформоване джерело, наближене до слідства, у вказаній справі Генпрокуратура сьогодні скасувала винесену раніше постанову про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно екс-Президента України Леоніда КУЧМИ та голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА. (Адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО оскаржила постанови Генпрокуратури про відмову у порушенні кримінальних справ проти Л.КУЧМИ та В.ЛИТВИНА за відсутністю в їхніх діях складу злочину – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, журналіст Г.Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області було виявлено обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений - О.ПУКАЧ - перебував у розшуку з 2005 року і був затриманий 21 липня 2009 р.

14 вересня 2010 року прес-служба Генпрокуратури заявила, що досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього генерала міліції О.ПУКАЧА у вбивстві журналіста Г.Гонгадзе закінчується.

7 жовтня Верховний Суд України продовжив до 8 грудня арешт О.ПУКАЧА.