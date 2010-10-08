У Яценюка зрозуміли, що Тимошенко не хоче виборів ВР у березні 2011-го

Найбільша опозиційна сила у парламенті - Блок Юлії Тимошенко - сьогодні показала у Верховній Раді, що не хоче, щоб парламентські вибори відбулися у березні 2011 року.

Про це заявив член політичної ради партії «Фронт Змін», голова комітету партійного контролю Андрій ПИШНИЙ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту Змін”, сьогодні народні депутати не підтримали запит лідера партії «Фронт Змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з вимогою вжити всіх можливих заходів для забезпечення реалізації вимог Конституції та проведення чергових виборів Верховної Ради 27 березня 2011 року. Даний запит підтримали лише 53 народні депутати: 28 депутатів з фракції БЮТ (в яку входить 124 депутатів) і 25 від НУ-НС (із 71). (Як відомо, для підтримки запиту до Президента України потрібно 150 голосів, а для направлення його Президенту – 226 голосів. Перед проведенням голосування щодо запиту перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК звернувся до депутатів із словами: «Хто бажає йти на вибори в березні?»).

А.ПИШНИЙ підкреслив, що фракція БЮТ “своїм неголосуванням однозначно відповіла на запитання МАРТИНЮКА - вони на вибори, які вимагає Конституція, іти не хочуть”. За його словами, підтримка фракцією БЮТ цього запиту “продемонструвала б, що вони не тільки говорять про дотримання Конституції, яка однозначно вимагає проведення парламентських виборів у березні 2011 року, але й щось для цього роблять».

А.ПИШНИЙ наголосив, що для України “єдиним легітимним варіантом розвитку подій є проведення виборів 27 березня 2011 року, як того однозначно вимагає нині чинна Конституція».

За даними прес-служби “Фронту Змін”, в депутатському запиті А.ЯЦЕНЮКА зазначено, що рішенням від 30 вересня Конституційний Суд відновив дію Конституції України в первісній редакції. Згідно з нею, народні депутати України обираються строком на чотири роки, а чергові парламентські вибори відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради. В ньому сказано, що за Законом «Про вибори народних депутатів України», виборчий процес має розпочатися за 120 днів до дня голосування, ЦВК оголошує про початок виборчого процесу не пізніше, ніж за 125 днів до дня чергових виборів. «Враховуючи те, що останні парламентські вибори відбулися 30 вересня 2007 року, чергові вибори до Верховної Ради України мають відбутися 27 березня 2011-го. ЦВК зобов’язана оголосити про початок виборчого процесу не пізніше ніж 22 листопада цього року», - йдеться у депутатському запиті А. ЯЦЕНЮКА.

Лідер «Фронту Змін» наголошує, що в разі непроведення 27 березня 2011 року виборів до парламенту, всі рішення єдиного законодавчого органу України після цієї дати будуть нелегітимними. За його словами, “Україна може втратити право брати участь в роботі Парламентської Асамблеї Ради Європи».

«Ураховуючи наведене, прошу Вас як гаранта додержання Основного закону України, прав і свобод людини і громадянина вжити всіх можливих заходів для забезпечення реалізації вимог проведення чергових виборів Верховної Ради України 27 березня 2011 року», - зазначається в запиті народного депутата України А.ЯЦЕНЮКА до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.