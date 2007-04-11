Чорновіл побачив, як Тимошенко веде війну проти Ющенка

Ініціатором політичної кризи була лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, щоб у державі були проведені позачергові президентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту заявив член фракції Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ.

За його словами, справжні ініціатори кризи не мали жодних намірів проводити позачергові парламентські вибори. «Ця вся війна велася не проти парламенту, не проти коаліції, не проти уряду», - вважає Т.ЧОРНОВІЛ.

За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО прекрасно розуміла, що на позачергових виборах вона не здобуде перемоги. «Реально відбувалися дії, спрямовані на проведення позачергових президентських виборів», - зауважив Т.ЧОРНОВІЛ. На його думку, це і було головним завдання фракції БЮТ та Ю.ТИМОШЕНКО.

Депутат стверджує, що передбачалося «введення В.ЮЩЕНКА в неконституційне поле», щоб він підписав «явно неконституційний указ».

Т.ЧОРНОВІЛ зазначив, що ініціатори кризи прекрасно розуміли, що Конституційний Суд визнає цей указ неконституційним і, як наслідок, «під осуд світової громадськості» буде спроба змінити Президента України В.ЮЩЕНКА, і «поставити на цю посаду Ю.ТИМОШЕНКО».

Т.ЧОРНОВІЛ підкреслив, що Партія регіонів не хоче «брати участь в цих брудних оборудках».

Він підкреслив, що фракція Партії регіонів продовжує наполягати на тому, що указ про розпуск парламенту неконституційний, і він повинен бути скасованим, а сторони мають повернутися «до нормальних переговорів», до нормальної співпраці і зберегти мир та спокій в країні.

За словами депутата, Президент вже зрозумів дану ситуацію, і він усвідомлює, що рішення Конституційного Суду «прогнозоване для нього», і воно призведе до наслідків: «або необхідність самому зректися посади, або початок імпічменту».

«Ми проти такого розвитку подій», - підкреслив Т.ЧОРНОВІЛ.

Від імені фракції Партії регіонів він ще раз звернувся до В.ЮЩЕНКА із закликом «припинити гратися в амбіції, припинити гратися з розкиданням ультиматумів і неконструктивних вимог» і повернутися до нормального діалогу.

Т.ЧОРНОВІЛ вважає, що Президент має відмінити указ про розпуск ВР, всі сторони мають повернутися за стіл переговорів, а поступки «з обох сторін мають бути на користь держави, а не на користь однієї чи іншої політичної сили».