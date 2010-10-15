Екс-бютівець відмовився коментувати «політичний підпал» грального центру

Народний депутат України Валерій ПИСАРЕНКО, автор Закону України «Про заборону грального бізнесу», відмовився коментувати політичну версію підпалу грального центру «Джекпот» у Дніпропетровську в травні 2009 року. Про це повідомляє телеканал NewsOne.

Він відмовився також прокоментувати ситуацію з відходом у тінь усього грального бізнесу, який стався через ухвалення його закону.

«Це дурниці, є важливіші справи», - сказав він телеканалу NewsOne і поклав трубку.

Нагадаємо, про політичну версію трагедії 14 жовтня заявив на прес-конференції в Києві директор філіалів МДК «Порив» керівник гральними залами «Джекпот» Костянтин ІВАНОВ. Виступити перед журналістами його спонукало рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області направити справу про підпал на додаткове розслідування. К.ІВАНОВ проходив єдиним обвинуваченим у справі «Джекпоту» і майже рік провів у СІЗО. Він і його адвокат Олександр СОЙНИКОВ вважають, що слідство навмисно пішло невірним шляхом. За словами О.СОЙНИКОВА, під час судового розгляду кримінальної справи були встановлені факти фальсифікації і посадової фальсифікації.

Власне розслідування про підпал грального центру опублікувала 15 жовтня газета «Известия в Украине».

Видання нагадує, що В.ПИСАРЕНКО при активній допомозі уряду Юлії ТИМОШЕНКО проштовхував свій законопроект про заборону грального бізнесу в Україні і створенні спеціальних гральних зон. Одночасно, як пише газета «Известия в Украине», наближені до влади бізнесмени скуповували земельні ділянки, на яких планувалося будувати «українські Лас-Вегаси».

«Известия » цитують голову Хмельницького союзу підприємців і промисловців Михайла НЕМОВА про заборону грального бізнесу: «Уряд у потрібний час розіграв цю козирну карту. Адже трагічна пожежа у гральному залі в Дніпропетровську стала лише приводом, і, я впевнений, не випадковим, який передував введенню заборони».

«Підпал клубу «Метро-Джекпот», окрім як колишньому уряду, взагалі нікому не був вигідний. Адже потрібен був політичний акт для того, щоб закрити гральний бізнес. Для того, щоб цей проект проголосували, мало відбутися щось резонансне. Адже просто так – узяти і закрити бізнес, в якому було зайнято не менше 200 тисяч чоловік, не можна», - розповів «Известиям в Украине» генеральний директор компанії «Порив» Олександр САНДАЛЬЧУК.