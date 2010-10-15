Яценюк приготував законопроект про парламентську опозицію

Народний депутат України, лідер “Фронту Змін” Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що у Верховній Раді відмовилися зареєструвати його законопроект “Про опозиційну діяльність в Україні».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Фронту Змін”.

У повідомленні зазначається, що законопроектом визначені правові засади і гарантії опозиційної діяльності як однієї з основ демократії, яка забезпечує підзвітність і підконтрольність перед виборцями органів державної влади.

Відповідно до законопроекту, парламентська опозиція – це депутатська фракція, добровільне депутатське об’єднання фракцій, які на пленарному засіданні ВР оголосили заяву про опозиційність до політичного курсу парламентської більшості та/або Кабінету міністрів України.

Згідно з проектом, рішення про перехід в опозицію приймається фракцією, яка налічує більш ніж половину народних депутатів, що не ввійшли до парламентської більшості.

У парламенті може бути утворено також опозиційне об’єднання з депутатських фракцій, чисельний склад яких налічує понад половину народних депутатів - не членів більшості. Таке рішення оформляється заявою з особистими підписами народних депутатів та персональним складом фракцій. Заява передається до апарату Верховної Ради.

Законопроектом парламентській опозиції надається право на представництво у керівництві Верховної Ради України та її органів.

Депутатам від опозиції надається право на заміщення посад першого заступника голови Верховної Ради, голів контрольних комітетів парламенту з питань свободи слова та інформації, правоохоронної діяльності, прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, бюджету, регламенту та діяльності Верховної Ради, функціонування судочинства, підприємницької діяльності, соціальних стандартів та забезпечення належного рівня життя громадян, енергетичної безпеки, аграрної політики та земельних відносин, охорони здоров`я, науки та освіти, а також перших заступників всіх комітетів Верховної Ради.

Крім того, опозиції надається право звернення до Конституційного Суду і Уповноваженого ВР з прав людини про порушення прав і свобод людини і громадянина.

Також за поданням парламентської опозиції призначаються голова та члени Рахункової палати, а також Уповноважений ВР з прав людини.

Уповноважений представник парламентської опозиції має право зробити щорічну доповідь про результати здійснення ним парламентського контролю на пленарному засіданні Верховної Ради України тривалістю не менше години.

Відповідно до законопроекту, парламентська опозиція має право утворити опозиційний уряд з числа народних депутатів - членів парламентської опозиції. Він здійснює моніторинг діяльності Кабінету міністрів, інших органів виконавчої влади, їхніх посадових осіб, готує альтернативні пропозиції щодо Програми діяльності Кабінету міністрів, урядових актів та оприлюднює їх у парламентських ЗМІ і на офіційному веб-сайті Верховної Ради. Члени опозиційного уряду розробляють також альтернативні до урядових законодавчі пропозиції та проекти загальнодержавних програм.

Очолює опозиційний уряд голова, який призначається рішенням парламентської опозиції. Він має право брати участь у засіданнях Кабінету міністрів і виступати на них протягом 15 хвилин.

Законопроект залишає «День опозиції» - тобто її право на включення до порядку денного парламенту питань про дотримання регламенту, а також на включення проектів законів, інших актів Верховної Ради без голосування до тижневого порядку денного пленарних засідань.

Документ закріплює права, а також відповідальність опозиції: народні депутати від парламентської опозиції за порушення дисципліни та етики пленарних засідань (блокування трибуни) позбавляються заробітної плати у ці дні.