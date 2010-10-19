Нардепи уже зібралися урізати видатки на газові субсидії і пільги

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про забезпечення комерційного обліку природного газу».

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 237 із 418 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом передбачається запровадження комерційного обліку для усіх категорій споживачів та скорочення видатків з Державного бюджету на субсидії і пільги.

Відповідно до проекту Закону, суб’єкти господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом та/або його розподіл на відповідній території, зобов’язані забезпечити встановлення лічильників газу споживачам, а саме: для населення, що проживає у:

квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується комплексно, зокрема для опалення, - з 1 жовтня 2011 року;

квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується для підігріву води та приготування їжі, - з 1 січня 2016 року;

квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується тільки для приготування їжі, - з 1 січня 2018 року;

для інших споживачів - з 1 січня 2011 року.

Відповідно до проекту Закону, фінансування робіт з оснащення засобами обліку споживання природного газу населення здійснюється за рахунок:

коштів суб’єктів господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом та/або його розподіл на відповідній території;

коштів державного бюджету України.

Під час обговорення законопроекту ряд народних депутатів України наголошували на тому, що ці заходи призведуть до підвищення цін на газ. Бо саме на споживачів перекладатимуться витрати на встановлення лічильників.