У ХДС хочуть винятково мажоритарних виборів

Народний депутат України, член колегії Християнсько-Демократичного союзу Олег НОВІКОВ переконаний, що при внесенні змін до Конституції щодо функціонування системи місцевого самоврядування необхідно передбачити посилення повноважень місцевих органів влади.

Про це йдеться у заяві О.НОВІКОВА, переданій УНІАН прес-службою ХДС.

«Має запрацювати Конституційна комісія, яка згідно із законодавством розробить зміни до Основного Закону, що забезпечать ефективність місцевого самоврядування», - сказав О.НОВІКОВ.

При цьому він окреслив основні зміни, які мають бути проголосовані. За словами депутата, зокрема, це стосується передачі згідно з Європейською Хартією місцевого самоврядування повноважень на найнижчий рівень; ліквідації районних державних адміністрацій з передачею виконавчих функцій виконкомам рад; зміни наповнення посади «губернатора» з управлінської на префекторську.

«Місцеве самоврядування має максимально «очиститися» від політики, а місцева влада має стати відповідальною. Тому вибори повинні проводитися виключно за мажоритарною системою. Зі своїми проблемами людина має приходити не в партійний офіс, а до конкретного депутата, який зобов’язався захищати її інтереси. Люди мають знати в «обличчя» свого депутата або чиновника», - наголосив О.НОВІКОВ.

Кажучи про фінансове підґрунтя повноважень місцевих органів влади, депутат наголосив на необхідності їхнього посилення. «У першу чергу, це стосується формування місцевих бюджетів, які повинні бути бездефіцитними і не залежати від волі народних депутатів, а робота місцевих чиновників – від політичних баталій», - зазначив О.НОВІКОВ.