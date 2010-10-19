БЮТ: Янукович перетворив Україну на поліцейську державу

Затримання екс-міністра економіки Богдана ДАНИЛИШИНА - це продовження курсу чинної влади на здійснення репресій проти політичних опонентів.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Блоку Юлії Тимошенко.

«Влада знову продемонструвала, що вона здатна боротися з опозицією тільки силовими методами. У той час, як бездарна політика уряду руйнує економіку країни, влада займається полюванням на відьом», - зазначено у заяві.

«ЯНУКОВИЧ всупереч своїм власним заявам про цінність демократії перетворив Україну на поліцейську державу», - наголошують у БЮТ.

При цьому Блок Юлії Тимошенко закликає владу до чесної політичної боротьби.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 жовтня, від Національного центрального бюро Інтерполу Чеської Республіки надійшло повідомлення про те, що громадянина Б.ДАНИЛИШИНА, який перебував в міжнародному розшуку, затримано на території цієї країни.

Як УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, Б.ДАНИЛИШИН “обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 "Зловживання владою або службовим становищем" Кримінального кодексу України”. “Він, працюючи на посаді міністра економіки України, був відповідальною особою за забезпечення виконання міністерством функцій спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань координації державних закупівель. Використовуючи свій службовий статус та порушуючи передбачені чинним законодавством вимоги, Богдан ДАНИЛИШИН сприяв службовим особам товариства з обмеженою відповідальністю у застосуванні неконкурентного способу закупівлі. Наслідком цих дій стало неефективне та надмірне витрачання державних коштів, що, у свою чергу, призвело до збитків держави в особі Міністерства оборони України на суму 13,9 мільйона гривень”, - говориться в повідомленні ДЗГ МВС України.

Заступник генпрокурора Євген БЛАЖІВСЬКИЙ повідомив УНІАН, що Генеральна прокуратур України розпочала процедуру екстрадиції затриманого у Чехії Б.ДАНИЛИШИНА.