Кримські комуністи звинувачують ПР у "поліцейському і політичному розбої"

Фракція «Комуністи» Верховної Ради Криму сьогодні оприлюднила заяву, в якій звинувачує керівництво АРК у репресіях проти представників КПУ і повідомляє, що через це не має наміру брати участь у засіданні ВР автономії завтра, 20 жовтня.

Текст заяви був переданий УНІАН сьогодні ввечері.

«Депутатська фракція заявляє, що відмовляється з політичних і моральних міркувань бути присутньою на пленарному засіданні», - сказано в документі.

Його автори звинувачують Партію регіонів у «поліцейському і політичному розбої» по відношенню до кримської організації Компартії.

«Кримські комуністи стали на шляху реалізації плану донецько-макіївського угруповання... зі знищення основ політичної та економічної самореалізації Автономної республіки Крим, із захоплення особливо цінних земель рекреаційного і сільськогосподарського призначення Південнобережжя і руйнування створених кримчанами унікальних здравниць і курортної інфраструктури», - йдеться у заяві фракції.

Унаслідок цього, заявляють комуністи, керівництво автономії почало репресії проти представників їхньої політсили.

«Правлячий режим, очолюваний ЯНУКОВИЧЕМ і його ставлеником у Криму ДЖАРТИ (Василь ДЖАРТИ, голова уряду АРК і лідер кримських «регіоналів» - УНІАН), зневажаючи чинне законодавство України, шляхом погроз, судового і прокурорського, а часто і просто бандитського переслідування здійснює розправу над представниками Кримської республіканської організації КПУ, очищає собі простір для фальсифікації майбутніх виборів 31 жовтня і антиконституційного захоплення влади в автономії, маючи на меті припинення існування Автономної республіки Крим, відтвореної волею кримчан, що була висловлена на референдумі 20 січня 1991 року», - вважають комуністи.

Зараз у кримському парламенті, який нараховує 100 депутатів, - 8 фракцій: «Блок «За Януковича», «Союз», «Крим», «Комуністи», «Курултай-Рух», «Блок Юлії Тимошенко», «Блок Наталії Вітренко «Народна опозиція», «Солідарність». Ряд депутатів є позафракційними.

За даними інтернет-порталу Верховної Ради Криму, до фракції «Комуністи» входять 9 депутатів.

У проекті порядку денного завтрашнього засідання - 25 питань.