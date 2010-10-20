У справі про зникнення журналіста Климентьєва з 10 версій залишилося 4

У справі про зникнення головного редактора харківської газети "Новий стиль" Василя КЛИМЕНТЬЄВА залишилося чотири версії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Харкові заявив заступник генерального прокурора Віктор ПШОНКА.

За його словами, слідство відкинуло версії про викрадення В.КЛИМЕНТЬЄВА заради викупу, нещасний випадок на воді, ДТП і вбивство журналіста в результаті розбійного нападу.

В.ПШОНКА додав також, що з чотирьох версій, які залишилися, є одна, яку керівник слідчо-оперативної групи Валерій ЛЕГЕЦЬКИЙ вважає пріоритетною. Втім, заступник генпрокурора не уточнив, про що йдеться. Він зазначив лише, що серед версій, які продовжує відпрацьовувати слідство, є й версія про зникнення журналіста у зв`язку з професійною діяльністю. Пізніше прокурор Харківської області Геннадій ТЮРИН додав, що слідство відпрацьовує і версію, пов`язану з інсценуванням викрадення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

Крім того, В.ПШОНКА повідомив, що слідство оголосило у розшук колишнього працівника правоохоронних органів Андрія КОЗИРА, який за кілька днів до зникнення разом з В.КЛИМЕНТЬЄВИМ і його заступником Петром МАТВІЄНКОМ виїжджав на Печенізьке водосховище, щоб сфотографувати дачу начальника Державної податкової адміністрації у Харківській області Станіслава ДЕНИСЮКА. "Свідчення цієї людини можуть бути дуже важливі, у слідства до нього багато питань", - додав В.ПШОНКА.

Коментуючи обшук у квартирі П.МАТВІЄНКА, заступник генерального прокурора зазначив, що обшук був проведений "на законних підставах".

В.ПШОНКА підкреслив, що П.МАТВІЄНКО відмовився добровільно видати слідству предмети, що відносяться до справи В.КЛИМЕНТЬЄВА. Зокрема, слідство цікавив фотоапарат, яким проводилася зйомка дачі С.ДЕНИСЮКА. "Вам запропонували їх видати, Ви не видали", - сказав В.ПШОНКА, звертаючись до П.МАТВІЄНКА, який поставив питання про законність обшуку.

В.ПШОНКА повідомив, що сьогодні на нараді була надана інформація про хід слідства і був затверджений новий план слідчих дій. Крім того, заступник генпрокурора відзначив, що зараз у справі 16 томів, допитано 382 свідків, призначено 73 експертизи, проведено 30 оглядів і 18 обшуків.