Комісар ЄС підсумував дебати щодо України в Європарламенті

Комісар ЄС із питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЄ сподівається, що Україна чесним проведенням місцевих виборів зможе підтвердити свою демократичність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 20 жовтня, виступаючи в Європарламенті у Страсбурзі.

“Найцінніший месидж, який ми мали б очікувати від українців, – це те, щоб наступні місцеві вибори 31 жовтня підтвердили демократичний стан країни”, - сказав Єврокомісар.

Він відзначив важливість проведених сьогодні у Європарламенті дебатів, наголосивши на тому, що вже сам факт їх проведення має стати важливим посланням для України і української влади.

При цьому, говорячи про розвиток України в цілому, С.ФЮЛЄ зазначив, що він (розвиток України) – суперечливий і складний. “Це процес, в якому заяви про європейське майбутнє можуть час від часу допомагати, але не сприяють побудові Європи всередині України”, – сказав комісар.

Він вважає, що українці потребують не лише допомоги ЄС, а й водночас оцінки того, що відбувається в Україні.

При цьому С.ФЮЛЄ назвав “фальшивими” дебати в руслі “що важливіше: стабільність чи відданість цінностям?” і наголосив, що ними займатися непотрібно.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Європарламенті відбулися дебати щодо ситуації в Україні. Завтра, 21 жовтня, Європарламент планує визначитися щодо проекту резолюції стосовно України.