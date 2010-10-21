Комісар ЄС підсумував дебати щодо України в Європарламенті
Що покажуть вибори?
|Стефан ФЮЛЄ
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 20 жовтня, виступаючи в Європарламенті у Страсбурзі.
“Найцінніший месидж, який ми мали б очікувати від українців, – це те, щоб наступні місцеві вибори 31 жовтня підтвердили демократичний стан країни”, - сказав Єврокомісар.
Він відзначив важливість проведених сьогодні у Європарламенті дебатів, наголосивши на тому, що вже сам факт їх проведення має стати важливим посланням для України і української влади.
При цьому, говорячи про розвиток України в цілому, С.ФЮЛЄ зазначив, що він (розвиток України) – суперечливий і складний. “Це процес, в якому заяви про європейське майбутнє можуть час від часу допомагати, але не сприяють побудові Європи всередині України”, – сказав комісар.
Він вважає, що українці потребують не лише допомоги ЄС, а й водночас оцінки того, що відбувається в Україні.
При цьому С.ФЮЛЄ назвав “фальшивими” дебати в руслі “що важливіше: стабільність чи відданість цінностям?” і наголосив, що ними займатися непотрібно.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Європарламенті відбулися дебати щодо ситуації в Україні. Завтра, 21 жовтня, Європарламент планує визначитися щодо проекту резолюції стосовно України.