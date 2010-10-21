Мінтранс на заяву ГоловКРУ про недопуск ревізорів робить круглі очі

Міністерство транспорту та зв`язку України здивоване заявою голови Головного контрольно-ревізійного управління (ГоловКРУ) про недопуск ревізорів до перевірок на об`єктах, що перебувають у сфері управління Мінтрансзв`язку.

Про це УНІАН повідомила прес-служба міністерства.

Згідно з повідомленням, у 2010 році ГоловКРУ провело понад 50 перевірок на 31 підприємстві Мінтрансзв`язку. На всіх великих підприємствах, що перебувають у сфері управління міністерства, постійно здійснюється державний операційний аудит ГоловКРУ .

«Міністерство зацікавлене в прозорості роботи підконтрольних йому підприємств, і саме за його ініціативою, згідно з листом міністра транспорту та зв`язку України від 12 квітня 2010 р., ГоловКРУ почало перевірки на об`єктах Укрморрічфлоту. Надалі у відповідь на звернення ГоловКРУ про допомогу в здійсненні перевірок міністр надавав максимальну підтримку. В результаті всі заплановані ГоловКРУ перевірки були здійснені», - заявляють у Мінтрансзв`язку.

У повідомленні підкреслюють, що міністром транспорту та зв`язку Костянтином ЄФИМЕНКОМ було вжито всіх можливих заходів для врегулювання ситуації. «Міністерство транспорту та зв`язку України налаштоване на конструктивну й продуктивну співпрацю з ГоловКРУ й надалі», - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Головного контрольно-ревізійного управління Петро АНДРЄЄВ заявив, що Мінтрансзв`язку перешкоджає допуску ревізорів на підприємства, підвідомчі міністерству. За його словами, зокрема, КРУ не було допущено в Миколаївський порт, у «Дельта-лоцман», також зафіксовані факти недопуску в Одеський, Іллічівський порти тощо.