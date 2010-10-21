Маркерт: однозначної заяви з приводу рішення КС щодо політреформи не було

Cекретар Венеціанської комісії Томас Маркерт заявив, що був здивований, коли дізнався, що деякі українські ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що ніби то він зазначив, що Конституційний Суд України перевищив свої повноваження скасувавши політичну реформу 2004 року.

Насправді ж, як повідомляє сайт From-UA, Томас Маркерт заявляє, що ніколи не робив такої заяви.

«Насправді, я ніколи не робив такої заяви. Оскільки Конституційний Суд є найвищим органом влади, який має право тлумачити Конституцію, Венеціанській Комісії було б недоцільно робити заяву, яка ставить під сумнів позицію Суду», - заявив Секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт .

Як відомо, раніше в інтерв’ю Першому НаціональномуМаркерт повідомив, що робоча група Венеціанської комісії відвідає Україну і обговорить з представниками різних органів влади можливі наслідки рішення Конституційного суду.

«За підсумками цього візиту робоча група підготує проект рішення, яке Комісія прийме на наступній сесії в грудні», - уточнив він.

Секретар комісії зазначив, що «немає нічого особливого в тому, що через декілька років парламент вирішує удосконалити деякі попередні зміни в Конституцію. Але дійсно, украй незвичайним є повне повернення конституційної реформи через декілька років після її ухвалення і особливо, коли це робить не парламент, який приймав цю реформу, а Конституційний суд».

Маркерт уточнив, що «питання тривалості повноважень парламенту і принципів формування уряду - просто приклади питань, підняті у рішенні Конституційного суду, і «насправді це не буде об`єктом нашого дослідження».

Секретар Венеціанської комісії зазначив, що на останній сесії комісії у нього «склалося враження, що українська влада готова співпрацювати з комісією, і вона це робитиме».

«Тому немає підстав зараз говорити, а що трапиться, якщо Україна не виконуватиме рекомендації комісії. Загалом, ніякі наші рекомендації не є обов`язковими для виконання України», - заявив Маркерт.

Також в інтерв’ю УНІАН він зауважив: “Рішення КС є досить незвичним, тому що минуло практично шість років з моменту схвалення змін, і це дуже незвично, щоб зміни скасовувалися після такого тривалого періоду часу. Це створює багато проблем, які … не стільки у відновленні Конституції 1996 року, скільки в багатьох інших наслідках скасування поправок до оригінального тексту. …Ця ситуація, звичайно, непокоїть, бо виходить, що влада в Україні працювала кілька років на підставі неконституційної Конституції. І це створює проблему легітимності її дій і взагалі легітимності”.

Нагадаємо, 30 вересня Конституційний Суд України відмінив політреформу-2004 і поклав на органи влади зобов`язання привести свої нормативно-правові акти у відповідність з Конституцією від 1996 року в редакції, яка існувала до внесення змін від 8 грудня 2004 року.