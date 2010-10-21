Медведько збереже посаду, бо у нього гарні стосунки з Януковичем?

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир СТРЕТОВИЧ не виключає, що Олександр МЕДВЕДЬКО може залишитися на посаді генерального прокурора на другий термін.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

"У Олександра Івановича гарні стосунки з Президентом. Тому не виключаю, що в парламент буде внесена його кандидатура. На мій погляд, це найбільш імовірна кандидатура на цю посаду серед інших", - сказав В.СТРЕТОВИЧ.

Як повідомлялося, на початку листопада у О.МЕДВЕДЬКА закінчується відведений Конституцією п’ятирічний термін перебування на посаді генерального прокурора.

Серед претендентів на цю посаду експерти називають першого заступника генпрокурора України Віктора ПШОНКУ, заступника генпрокурора Рената КУЗЬМІНА, заступника глави Адміністрації Президента, екс-генпрокурора Геннадія ВАСИЛЬЄВА.