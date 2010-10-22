Суд поставив крапку у чотирирічній суперечці Черновецького і Томенка

Верховний Суд України відхилив касаційну скаргу Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у справі за позовом до заступника голови Верховної Ради Миколи ТОМЕНКА стосовно захисту ділової репутації та поширення недостовірної інформації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

Коментуючи це рішення суду, М.ТОМЕНКО назвав його важливим та показовим, як прецедент у суспільній дискусії стосовно діяльності посадових осіб та політиків. Він повідомив, що передав копії матеріалів народному депутату Юрію БУТУ та журналістці «5 каналу» Ользі СНІЦАРЧУК, оскільки «вони (матеріали) створили прецедент для суддівського розгляду подібних справ». М.ТОМЕНКО пояснив, що, зокрема, у рішенні суду зазначено: «позивач є політиком та публічною особою, тому відкритий для суворої критики і пильного нагляду громадськості й межа допустимої критики щодо такої особи є значно ширшою». У рішенні також зазначається, що відповідач як народний депутат, «відповідно до наданих йому законом повноважень в процесі обговорення питання висловив свою думку щодо серйозної проблеми, яка останнім часом є предметом обговорення суспільства, експертів і політологів та яка склалася у Київській міській раді… Метою виступу відповідача було привернення уваги народних депутатів та громадськості до серйозної проблеми».

Підсумовуючи, М.ТОМЕНКО висловив задоволення, що чотирирічна судова тяганина підтвердила правильність його дій, якими він привернув увагу до необхідності боротьби з корупцією у столиці, що склалася з приходом до влади Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Як повідомлялося, 3 листопада 2006 року під час свого виступу М.ТОМЕНКО звернув увагу на те, що родина та близькі родичі мера Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО контролюють всі земельні питання, впливають на комунальні підприємства міста тощо. Згідно з цим, М.ТОМЕНКО зробив висновок, що «на сьогоднішній день в місті Києві, щоб зайняти будь-яку посаду, треба буде належати до або родини ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, або родини СУПРУНЕНКІВ чи родини КОМАРНИЦЬКИХ .... це мовою закону називається … політичною корупцією». Натомість, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звернувся до суду з вимогою визнати цю інформацію недостовірною та зазначив, що після поширення цієї інформації «довіра та повага людей до мене та моєї родини знаходяться під загрозою, отже, честь та гідність моя особиста та моєї родини заплямована».

Рішенням Оболонського районного суду Києва від 21 лютого 2007 року в задоволенні позовних вимог Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ було відмовлено. Також у задоволенні позовних вимог відмовив йому і Апеляційний суд Києва (рішення від 19 листопада 2007 року). Остаточне ж рішення у цій справі, що тягнулася майже чотири роки, поставив ВСУ, який касаційну скаргу Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО відхилив.