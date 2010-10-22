У Балоги заяви про чесні вибори називають «художнім свистом»

Один з лідерів партії “Єдиний центр” Ігор КРІЛЬ закликає міжнародних спостерігачів фіксувати порушення законів на місцевих виборах з боку партії влади.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

За словами І.КРІЛЯ, будь-яка політична партія, яка бере участь у виборах до місцевих органів влади, може надати міжнародним спостерігачам документально підтверджені свідчення численних порушень партією влади виборчого законодавства, застосування адміністративних важелів для тиску на кандидатів, примусу до відмови від участі у кампанії і свавільного зняття з виборчих перегонів.

«У нашому виборчому штабі накопичилося безліч фактів того, як влада зачищає вибори від конкурентів. Під прес потрапили всі – і опозиція, і партнери. Влада діє зухвало, не криючись. Місцеві чиновники на чолі з головами обласних державних адміністрацій навіть не намагаються приховати свої безчинства, бо впевнені у безкарності. Після останньої наради Президента з губернаторами один із керівників областей сказав прямо: «всі заяви про чесність виборів – то на публіку, а нам поставили завдання дати результат, тому всі, кого треба зняти, зійдуть з дистанції, і ніхто нічого не вдіє». Немає сумнівів, що всі підконтрольні владі виборчі комісії з кілерською точністю виконають це замовлення», - заявив І.КРІЛЬ.

За його словами, в останній тиждень перед днем голосування “спектакль” із дотриманням владою виборчих правил буде доповнений новими сценами і словесними пасажами. Він нагадав, що прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ днями доручив Міністерству юстиції перевірити скарги партій на порушення законодавства. «Немає сумнівів, що пан ЛАВРИНОВИЧ оприлюднить результати цієї перевірки, де порушниками будуть названі всі опоненти Партії регіонів. «Регіонали» вже звинуватили у цьому всіх, крім себе. Хоча для виду Мін’юст вкаже на двох-трьох клерків від влади, аби створити враження про свою неупередженість», - сказав лідер “ЄЦ”.

На переконання народного депутата, таке лукавство влади не повинно ввести в оману іноземних спостерігачів, які моніторять хід місцевих виборів в Україні. Він зазначив, що для одержання переконливих доказів широкого застосування владою адміністративного ресурсу представники міжнародних організацій можуть звернутися в штаб “Єдиного центру”.

«Ми аргументовано доведемо, що на цих виборах ні про закон, ні про демократію, ні про рівність не йдеться. Ми розкажемо технологію, як усувають із виборчої кампанії кандидатів у депутати від “Єдиного центру” в Броварах і Обухові на Київщині. Розкладемо по поличках факти переслідувань кандидата на посаду міського голови Донецька Андрія АМБРОСЬОНКА. Передамо документи, які підтверджують судову розправу над нашими кандидатами в Світловодську та Знам’янці на Кіровоградщині. Наведемо факти погроз, жорсткого пресингу та примусу щодо кандидатів від “Єдиного центру” в містах і районах Закарпатської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Чернігівської, Сумської, Миколаївської, Херсонської, Донецької, Дніпропетровської областей. Зіставивши всі ці дані з інформацією інших політичних сил, спостерігачі можуть зробити обґрунтований висновок про те, що всі заяви влади про чесність і прозорість виборів 31 жовтня - це художній свист, і не більше», - сказав І.КРІЛЬ.