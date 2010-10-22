Жертвам порушень прав людини Україна вже заборгувала 130 мільярдів

За роки незалежності склалася заборгованість України по виконанню судових рішень у сфері порушень прав людини розміром у 130 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час спеціального засідання Верховної Ради з нагоди 60-річчя Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод заявив міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

За його словами, цей борг зростає кожного дня і зростатиме далі, якщо не буде знайдено механізму вирішення цієї проблеми.

«Ми повинні знаходити рішення, щоб ми далі не заганяли себе в кут неможливістю виконання рішень Європейського суду з прав людини», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Крім того, додав він, необхідно вирішити питання щодо існування мораторію на реалізацію майна, яке не дозволяє органам державної виконавчої служби виконувати рішення суду лише тому, що держава у майні підприємств має 25%. «Це використовується як охоронна грамота, аби не виконувати судові рішення», - сказав міністр.