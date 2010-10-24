Литвин повідомив ключове питання, яке розгляне ВР наступного тижня

Наступного пленарного тижня (з 2 по 5 листопада) парламент розглядатиме проекти Податкового кодексу та державного бюджету на 2011 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, про це голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив під час спілкування з журналістами у селі Кошельове Хустського району під час робочої поїздки до Закарпатської області.

За його словами, проект Податкового кодексу - ключове питання, яке розглядатиметься наступного пленарного тижня.

«Це надзвичайно складне і відповідальне питання, щодо якого діють діаметрально протилежні точки зору», - підкреслив керівник парламенту.

Зокрема, це, за його словами, стосується питань заборони продажу ношеного одягу, підвищення пенсій і пенсійного віку.

На уточнююче запитання журналістів про особисту позицію керівника парламенту щодо закриття магазинів «секонд-хенду», В.ЛИТВИН зазначив: «Очевидно, не можна все відразу заборонити, необхідно передбачити якісь перехідні етапи, бо пряма заборона призведе до контрабанди. Тут має бути нерядова, серйозна розмова», - вважає спікер.

Ще одним важливим питанням, яке має розглянути парламент, він назвав проект державного бюджету на 2011 рік. В цілому ж, наступного пленарного тижня, за словами голови Верховної Ради України, розглядатиметься понад 90 питань.

У селі Кошельове В.ЛИТВИН взяв участь у відкритті стадіону, поспілкувався з місцевими жителями та відповів на запитання. До місцевої школи ходять діти з чотирьох сіл, а тому головними проблемами для мешканців села є стан доріг та перспективи розвитку соціальної інфраструктури.

У ході робочої поїздки голова Верховної Ради ознайомився з роботою фермерського господарства «Коник», яке спеціалізується на вирощуванні елітних сортів яблук вітчизняної і зарубіжної селекції. В.ЛИТВИН, спілкуючись з керівництвом фермерського господарства, обговорив проблеми сільгоспвиробників.

Також керівник парламенту поспілкувався з мешканцями сіл Яблунівка та Монастирець Хустського району, здійснив запис на місцевому телебаченні і дав інтерв’ю Ужгородському радіо.