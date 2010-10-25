У міліції пояснили, що вберегли Яценюка від підозрілого авто

У міліції спростовують заяву “Фронту Змін” про спробу зірвати мітинг за участі лідера партії Арсенія ЯЦЕНЮКА у Житомирі.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Управління МВС України в Житомирській області з приводу подій у Житомирі, що відбулись 24 жовтня перед мітингом "Фронту Змін".

"Міліція діяла вчора під час забезпечення охорони громадського порядку чітко та у відповідності до чинного законодавства", - наголошується у заяві.

Також у документі зазначається, що "24 жовтня о 16.30 до Богунського райвідділу міліції УМВС України в Житомирській області надійшло повідомлення про те, що в у Житомирі, по вулиці Київській, поблизу місця проведення мітингу, організованого однією з громадських організацій, виявлено автомобіль, який знаходився у зоні проведення заходу".

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Богунського райвідділу, до складу якої входили також експерти вибухо-технічного відділу Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в Житомирській області.

Працівники міліції встановили, що дійсно у безпосередній близькості до місця проведення заходу, визначеного органом місцевого самоврядування, на автостоянці одного із торгівельних центрів знаходиться автомобіль “Форд Сієрра”.

"За даними бази даних реєстрації транспортних засобів, автомобіль належить жителю Києва. Водночас, діючи у відповідності до чинного законодавства та з метою недопущення можливої загрози безпеці учасників зібрання, експерти вибухо-технічного відділу НДКЕЦ ретельно обстежили автомобіль та будь-яких небезпечних предметів не виявили. Транспортний засіб з місця проведення заходу був евакуйований", - сказано у заяві обласної міліції.

Як з’ясувалося, власник авто, киянин, будівельник, працює у Житомирі вахтовим методом. За словами чоловіка, транспортний засіб він залишив ще напередодні на стоянці поблизу місця своєї роботи, оскільки стоянка добре освітлена у нічний час та перебуває під постійним наглядом.

Також у міліції зазначили, що “час проведення заходу, а саме його початок, відбувся відповідно до визначеного регламенту. У подальшому будь-яких порушень громадського порядку під час проведення мітингу не зареєстровано”.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня прес-служба “Фронту Змін” заявила, що у Житомирі було зроблено спробу зірвати мітинг за участю лідера “Фронту Змін” Арсенія ЯЦЕНЮКА та кандидата на посаду міського голови від партії Геннадія ЗУБКА.

У повідомленні зазначалося, що під час перевірки майданчика, де мав відбутися мітинг, було виявлено автомобіль, що, за інформацією охорони торгового комплексу, біля якого мала відбутися акція, стояв тут понад добу. Правоохоронці визнали автомобіль вибухонебезпечним, тому майданчик оточила міліція і не пускала на мітинг людей.

“Хоча про мітинг органи місцевої влади було повідомлено завчасно, всі ці заходи відбувалися безпосередньо перед початком мітингу”, - вказувала прес-служба “Фронту Змін”.

У партії розцінили ці події як “цілеспрямовану спробу житомирської влади перешкодити вільному зібранню прихильників партії”.