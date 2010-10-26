Онопенко має три дні, щоб розповісти в Німеччині про суди і реформу

З 25 по 27 жовтня голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО здійснює робочий візит до ФРН.

Візит відбувається на запрошення Президента Федерального Верховного суду Німеччини Клауса ТОЛЬКСДОРФА, повідомили УНІАН у прес-службі Верховного Суду України.

У програмі візиту – фахові зустрічі з президентами та суддями Федерального Конституційного суду та Федерального Верховного суду ФРН, обговорення актуальних проблем судочинства.

Зокрема, у Федеральному Конституційному суді ФРН планується обговорити відносини Федерального Конституційного суду з федеральними та європейськими судами, а також відносини Верховного Суду України з Конституційним Судом України.

Під час зустрічі у Федеральному Верховному суді ФРН В.ОНОПЕНКО розповість про стан судової реформи в Україні з точки зору права про судовий устрій та процесуального права, а німецькі колеги поділяться досвідом відносин між вищими судами федерації. Чільне місце відведено й обговоренню питань забезпечення єдності судової практики, прискорення провадження судових справ, компетенції й основним рисам ревізії згідно німецького права та касації згідно українського права.

Напередодні візиту до Німеччини В.ОНОПЕНКО зустрівся з послом ФРН в Україні Гансом-Юргеном ГАЙМЗЬОТОМ. Торкнувшись актуальних проблем судово-правової реформи в Україні, посол, зокрема, поцікавився повноваженнями Верховного Суду України після вступу в дію нового закону про судоустрій та статус суддів.

В.ОНОПЕНКО поінформував Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТА про позбавлення за новим законом Верховного Суду розгляду справ по суті, громадян – безпосереднього, а не з дозволу вищих спеціалізованих судів, доступу до найвищої за Конституцією судової інстанції країни, відхід від світової практики щодо спеціалізації в судах, неможливість розглядати у Верховному Суді ті справи (а їх – більшість), у яких є процесуальні порушення, а не тільки порушення матеріального права. Таким чином, констатував голова Верховного Суду України, порушено конституційне право громадян України на повноцінний судовий захист, що засвідчили і висновки Венеціанської комісії, тому наразі актуальним є те, наскільки влада має політичну волю врахувати ці висновки.

Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТ зауважив, що закордонних дипломатів дещо вразили темпи, з якими приймався в Україні новий закон про судоустрій та статус суддів, однак із вуст авторів законопроекту звучали запевнення, що в разі зауважень Венеціанської комісії до закону буде внесено корективи.

У свою чергу, В.ОНОПЕНКО повідомив, що Верховний Суд уже підготував свої пропозиції, тож слово – за законодавцем.