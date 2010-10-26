Королевська думає, що Азаров не планує працювати після 2012 року

Судячи з темпів зовнішнього запозичення, нинішній уряд планує працювати недовго. Таку думку висловила Наталія КОРОЛЕВСЬКА, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва, в ході відеочату на INTV, повідомили УНІАН в прес-службі комітету.

«Нарощування зовнішнього боргу – одна з найбільших загроз для економіки України. При цьому запозичення не спрямовуються на здійснення реформ і модернізацію економіки», - зазначила голова парламентського комітету.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, «в умовах браку коштів для обслуговування надмірного зовнішнього боргу Україна буде вимушена вдаватися до нових кредитів для виплат за взятими раніше зобов`язаннями. Така перспектива може привести країну до економічного краху, оскільки всі кошти йтимуть на обслуговування боргів».

Основні виплати з обслуговування Україною зовнішнього боргу припадуть на 2013 рік, зазначила голова парламентського комітету. «Якщо до цього часу Україна не вийде на докризовий рівень зростання економіки, то уряду доведеться вирішувати проблеми виплат за рахунок посилення фіскального тиску і скорочення соціальних витрат, - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Це означає, що фактично державний борг обслуговуватимуть громадяни України. Саме вони в першу чергу відчують на собі різке скорочення соціальної допомоги, збільшення податкового навантаження і зростання безробіття».

«Схоже, уряд розуміє, що після 2012 року він працювати вже не буде, тому шаленими темпами нарощує зовнішній і внутрішній борги, а відповідати будуть люди», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Замість того щоб збільшувати зовнішній і внутрішній борги, уряду слід було б займатися модернізацією та інноваціями, підтримувати розвиток підприємництва. Не можна реформувати країну, використовуючи механізми минулого століття, потрібно використовувати технології ХХІ століття», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Довідка УНІАН. Наприкінці липня 2010 року Міжнародний валютний фонд схвалив виділення Україні кредиту в розмірі 15,15 млрд. дол. «на допомогу владі при проведенні реформ і на економічне врегулювання». Кредит розрахований на 29 місяців. Відразу Україна одержала транш у розмірі 1,89 млрд. дол., подальші транші вирішено виділяти за підсумками щоквартальних переглядів програми співпраці.

У плані управління держборгом указується, що впродовж перших дев`яти місяців 2010 року державні запозичення були здійснені на суму близько 98 млрд. грн., що становить 83,3% від запланованого обсягу запозичень.

У цілому впродовж IV кварталу планувався випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму близько 26,2 млрд. грн. (без урахування ПДВ-облігацій). Левова частка з цієї суми призначається для капіталізації банків (23,6 млрд. грн.), тоді як для ринкового розміщення залишаються держоблігації на суму близько 2,6 млрд. грн.

Мінфін допускає можливе перевищення запланованого обсягу розміщення паперів на ринку. Це пов`язано з потребою в IV кварталі 2010 року рефінансувати вже існуючий державний борг на суму близько 25 млрд. грн., що викличе перевищення передбачених бюджетом обсягів платежів. «Через це, з метою виконання зобов`язань за існуючим державним боргом своєчасно і в повному обсязі, на ринку розміщуватимуться ОВДП на суму близько 4 млрд. грн.», - сказано в Плані управління державним боргом на ІV квартал 2010 року.