Ющенко додав послам роботи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про призначення Надзвичайного і Повноважного Посла України у Федеративній Республіці Нігерія Олега СКОРОПАДА Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Гана за сумісництвом.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про призначення Надзвичайного і Повноважного Посла України у Федеративній Республіці Бразилія Юрія БОГАЄВСЬКОГО Надзвичайним і Повноважним Послом України у Кооперативній Республіці Гайана за сумісництвом.

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента.

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента.