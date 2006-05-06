Ющенко додав послам роботи
18:37, 06 травня 2006Політика
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Президент підписав нові укази
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про призначення Надзвичайного і Повноважного Посла України у Федеративній Республіці Нігерія Олега СКОРОПАДА Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Гана за сумісництвом.
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про призначення Надзвичайного і Повноважного Посла України у Федеративній Республіці Бразилія Юрія БОГАЄВСЬКОГО Надзвичайним і Повноважним Послом України у Кооперативній Республіці Гайана за сумісництвом.
Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента.
Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента.
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