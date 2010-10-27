Губернатор попередив чиновників: за критику влади звільнить після виборів

Голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло ПАПІЄВ заявляє, що на Буковині вибори пройдуть «прозоро і без примусу влади», а дотримання виборчого законодавства він бере під особистий контроль.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ПАПІЄВ заявив під час зустрічі з керівниками осередків політичних сил Буковини та представниками ЗМІ області.

«Як керівник виконавчої влади краю запевняю: я зроблю все, щоб на Буковині були дотримані норми виборчого законодавства, мешканці краю вільно і без примусу обрали своїх представників у місцеві органи влади. Щоб в області вибори були чесними, прозорими і демократичними, пройшли без порушень законодавства», - заявив він.

Він додав, що запрошені на зустріч обласні керівники прокуратури, Служби безпеки, УМВС «будуть якісно забезпечувати і контролювати дотримання в області виборчого законодавства».

«Як керівник обласної організації Партії регіонів я маю право сьогодні заявити, що ми не впливали на формування виборчих комісій та їх керівництво, де Партія регіонів представлено аж занадто скромно. Ми не заганяли працівників бюджетних установ до правлячої партії, як це робилося в області раніше, тому сьогодні основна маса вчителів і лікарів йде до місцевих рад від опозиційних політичних партій. Виходячи з цього, роблю висновок, що Партія регіонів у Чернівецькій області веде виборчу кампанію у суворій відповідності до чинного законодавства. Можу вам гарантувати, що так само відбуватиметься і голосування та підрахунок голосів», - заявив М.ПАПІЄВ.

Водночас під час апаратної наради 25 жовтня губернатор Буковини заявив, що звільнятиме з роботи держслужбовців, які балотуються у депутати місцевих рад і критикують владу. «Ті державні службовці, котрі нині ведуть агітацію, наголошуючи на тому, що державні структури не виконують свої функції, після виборів більше не займатимуть свої посади», – заявив голова Чернівецької ОДА.

«Чинним законодавством передбачено право кожному охочому брати участь у виборах, проте з огляду на етичні та моральні норми, важко зрозуміти людей, котрі, працюючи на державній службі, критикують владу», – зазначив губернатор.

За словами М.ПАПІЄВА, серед держслужбовців є чимало представників різноманітних партій, жодному з них не забороняється брати участь у виборах. Він закликав таких держслужбовців на час ведення кампанії піти у відпустку. «Є норми моралі, яких потрібно дотримуватися, тому варто визначитися, до кого ви належите – до опозиції чи до влади», – наголосив М.ПАПІЄВ.