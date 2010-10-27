КВУ: в Єнакієвому і Горлівці ПР контролює 70% виборчкомів

Партія регіонів у містах Єнакієве і Горлівка Донецької області контролює 70% керівних посад у дільничних виборчих комісіях.

Про це УНІАН повідомили у Донецькій обласній організації Комітету виборців України, яка здійснює спільний проект із облорганізацією «Громадянської мережі «Опора» по громадському моніторингу виборчого процесу в регіоні.

Так, за даними КВУ, в Єнакієвому представники Партії регіонів і кандидата на посаду міського голови від цієї політичної сили Сергія РУХАДЗЕ займають 69% всіх керівних посад у дільничних виборчих комісіях. Представники Комуністичної партії там займають 4% керівних посад, «Сильної України» - 22% від усіх керівних посад. Інші політичні сили мають незначне представництво в дільничних виборчкомах.

У Горлівці представники Партії Регіонів і кандидата на посаду міського голови від цієї політичної сили Івана САХАРЧУКА займають 68% всіх керівних посад у дільничних виборчих комісіях. У той же час, партія «Сильна Україна» та її кандидат у мери займають 1,9% всіх керівних посад у дільничних виборчих комісіях міста, ВО «Батьківщина» представлена на рівні 11% керівних посад, КПУ - 1,9% від усіх керівних посад.

Коментуючи формування дільничних виборчих комісій Донецької області, регіональний координатор даного спільного проекту Олександр КЛЮЖЕВ підкреслив, що «громадські спостерігачі неодноразово відзначали, що нівелювання в чинному законі про місцеві вибори принципу рівного представництва кандидатів і партій у виборчих комісіях справлятиме негативний вплив на забезпечення в них балансу політичних інтересів».

«У ряді міст і районів Донецької області спостерігається істотне переважання окремих політичних сил у дільничних виборчих комісіях, що створює додаткові виклики для суб`єктів виборчого процесу», - констатував А.КЛЮЖЕВ.

Він зазначив, що на політичні сили, які домінують в дільничних комісіях, «покладається вся повнота відповідальності за те, на скільки хід голосування буде відповідати загальноприйнятим стандартам виборів». «Політичні сили, які з об`єктивних чи суб`єктивних причин переважають в дільничних комісіях, будуть відповідальні перед виборцем не тільки за роботу своїх представників у комісіях, але й у цілому за демократичність і законність голосування 31 жовтня 2010 року», - сказав координатор проекту з громадського моніторингу виборчого процесу.