Інформацію про фальшиві заяви «домушників» чиновник називає провокацією

Інформація про наявність на виборчій дільниці №76 Залізничного району Сімферополя підроблених заяв для голосування вдома є недостовірною. Про це кореспондента Кримського інформаційного агентства повідомив голова Залізничної районної ради Сімферополя Геннадій Бахарев.

Він підкреслив, що розміщена в ЗМІ інформація партії «Батьківщина» про те, що на цій дільниці було виявлено 100 фальшивих заяв, не відповідає дійсності.

«Там в принципі їх тільки 22 (зареєстрованих заяви – КІА). Про що взагалі йдеться, я не розумію. Це чиста провокація «Батьківщини», – сказав Геннадій Бахарев.

КІА нагадує, що сьогодні прес-служба Кримського виборчого штабу партії «Батьківщина» заявила, що сьогодні на виборчій дільниці №76 Залізничного району Сімферополя члени комісії від Партії регіонів намагалися незаконно зареєструвати більше 100 заяв для голосування вдома.