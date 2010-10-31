Румунські спостерігачі на виборах побачили, що в Україні є демократія

Румунські представники міжнародної організації «За справедливі вибори» відзначають, що однією з демократичних ознак українських виборів є такий «технічний момент», що в Україні на голосуванні використовуються прозорі пластикові урни, яких, наприклад, немає в Румунії.

Спостерігач Олександру Киріцеску відзначає, що його вразив той факт, що в Хмельницьку обласну раду, що налічує 104 місця, балотується 600 кандидатів. «Можна стверджувати, що цей факт доводить, що в Україні є демократія, оскільки ви маєте можливість робити вибір з багатьох кандидатів».

Як повідомлялося раніше, на українських виборах в місцеві ради присутні 65 міжнародних спостерігачів Міжнародної громадської організації «За справедливі вибори».