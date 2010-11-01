У Росії вже прогнозують Україні закон про мови, продаж ГТС і вибори у ВР

За результатами місцевих виборів керівництво України зможе продемонструвати Росії можливість домовлятися на тривалий час.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, таку думку на прес-конференції в Москві висловив директор Міжнародного інституту політичної експертизи (РФ) Євген МІНЧЕНКО.

«Зараз було тестування політичного поля України, і змінився сценарій. Якщо до цього був сценарій “ЯНУКОВИЧ проти ТИМОШЕНКО”, то зараз інакше. Є Партія регіонів і всі інші, які між собою якось буцаються», - сказав Є.МІНЧЕНКО.

Він переконаний, що Партія регіонів може піти на проведення парламентських виборів у раніші терміни. «Я не виключаю, що вибори до парламенту пройдуть навесні наступного року. Технології відпрацьовано і зрозуміло, як це робити», - сказав експерт.

У цьому проміжку, на думку Є.МІНЧЕНКА, буде прийнятий закон про мову, а також закон, який дозволить приватизувати газотранспортну систему України. Є.МІНЧЕНКО зазначив, що без цього незрозуміло, як може працювати консорціум, створення якого активно пропонує українська влада.

Також він вважає, що найближчим часом «деяких непокірних українських олігархів чекає розкуркулення».

«І взагалі буде Росії даний сигнал, що ми з вами однієї крові і вважаємо російську модель сильної центральної влади привабливою», - сказав експерт, додавши, що це відбуватиметься за підтримки Заходу.

На думку Є.МІНЧЕНКА, українське керівництво на переговорах з Росією зможе продемонструвати «свою жорстку вертикаль», яка дозволить домовлятися на тривалий час. «Це той мессидж, який уряд ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА транслюватиме російській владі», - сказав він.