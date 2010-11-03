Азаров закликає місцеву владу до роботи, бо Україна - не на екваторі

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ закликає депутатів усіх рівнів після оголошення офіційних результатів виборів сформувати органи місцевої влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

«Для тих, хто не задоволений результатами, є абсолютно всі можливості оскаржити їх у суді. Хай звертаються до суду. Ці поодинокі випадки не повинні загальмувати процес формування влади на місцях. Це повинно відбутись у найкоротші терміни. Україна знаходиться не на екваторі – попереду зима», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, місцевим органам влади потрібно приймати бюджети усіх рівнів, особливо це важливо там, де, за словами прем’єра, обрані нові люди. «Їм належить сформувати команди і нести відповідальність за життєдіяльність населених пунктів, добробут людей. Тому звертаюсь до депутатів усіх рівнів з переконливим закликом – після офіційного оголошення результатів виборів негайно сформувати місцеві органи влади, представити відповідальних керівників і стати до роботи», - сказав М.АЗАРОВ.

Він запевнив, що уряд та місцеві держадміністрації готові допомогти усім обраним керівникам, незалежно від їхньої політичної орієнтації. «Отже, закінчились вибори. Попереду два роки спокійної роботи. Перед урядом і місцевою владою безліч важливих і складних завдань. Часу на розкачку немає зовсім», - наголосив прем’єр-міністр.