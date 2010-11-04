Герман вже збирається на роботу

Заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН має намір наступного тижня вийти на роботу.

Про це Г.ГЕРМАН повідомили в коментарі кореспонденту УНІАН.

“Стан мого здоров’я - за планом, поправляюся. Лікарі кажуть, що процес відбувається навіть швидше, ніж вони сподівалися. Тому я вже на початку наступного тижня маю намір вийти на роботу”, - сказала вона.

Водночас політик зауважила, що “роботи є дуже багато, але треба для неї мати багато сил”.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня Г.ГЕРМАН була госпіталізована в лікарню у Феофанії із діагнозом “обширний інфаркт”.