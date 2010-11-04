Син Богатирьової пішов маминими слідами, бо не міг багато працювати?

Ігор БОГАТИРЬОВ, син голови Ради національної безпеки і оборони України Раїси БОГАТИРЬОВОЇ, після відходу з партії «Сильна Україна» зайнявся власним громадським проектом, мета якого - створення енергетичної стратегії безпеки України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі І.БОГАТИРЬОВА.

У повідомленні зазначається, що зараз дослідження ведуться на стику двох тем: екологія і енергетика. Найближчим часом відбудеться презентація першого етапу проекту: «Вступ до Європейського енергетичного співтовариства – ключові виклики для України», повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня І.БОГАТИРЬОВ залишив посаду голови Донецької обласної організації «Сильна Україна» з особистих причин.

«Він (І.БОГАТИРЬОВ – УНІАН) дуже багато працював. У його житті склалися обставини особистого характеру, які не дозволили йому продовжувати працювати так само інтенсивно. Просто як порядна людина він опинився перед вибором – «торгувати особою» чи працювати. Він прийняв важке чоловіче рішення», - сказав тоді з цього приводу новий голова обласної парторганізації «Сильної України» Владислав ДРЕГЕР.